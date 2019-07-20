Американских граждан предупредили о рисках в Украине во время выборов

Новости Украины: Американцев планирующих поездку в Украину предупредили о угрозах во время выборов.

Посольство США в Украине издало предупреждение об угрозах безопасности американских граждан, которые планируют поездки в Украину, в связи с проведением выборов в Верховную Раду.

Соответствующая информация размещена на сайте дипломатического ведомства, сообщает Укринформ.

"Парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. В избирательный период усиливается риск насилия", - отмечается в предупреждении.

При этом напоминается, что перед предыдущими выборами в Украине некоторые демонстрации приводили к столкновениям.

В этой связи посольство США в Украине советует американцам избегать демонстраций и толп, а также не удивляться усиленном присутствии полиции, перекрытию улиц и другим ограничениям.

Кроме того, в публикациях содержится рекомендация следить за местными новостями и выполнять все инструкции правоохранителей.