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Американских граждан предупредили о рисках в Украине во время выборов

Американских граждан предупредили о рисках в Украине во время выборов
05:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Американцев планирующих поездку в Украину предупредили о угрозах во время выборов.

Посольство США в Украине издало предупреждение об угрозах безопасности американских граждан, которые планируют поездки в Украину, в связи с проведением выборов в Верховную Раду.

Соответствующая информация размещена на сайте дипломатического ведомства, сообщает Укринформ.

"Парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. В избирательный период усиливается риск насилия", - отмечается в предупреждении.

При этом напоминается, что перед предыдущими выборами в Украине некоторые демонстрации приводили к столкновениям.

В этой связи посольство США в Украине советует американцам избегать демонстраций и толп, а также не удивляться усиленном присутствии полиции, перекрытию улиц и другим ограничениям.

Кроме того, в публикациях содержится рекомендация следить за местными новостями и выполнять все инструкции правоохранителей.

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Украина, США, Посольство, Парламентские выборы 2019.
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