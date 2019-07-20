Именины (День Ангела) Евдокии: значение имени и поздравления

На Руси имя Евдокия получило свое распространение вместе с христианством. Простые люди переиначили имя, оно стало звучать иначе — Авдотья.
Святая — покровительница этого имени — преподобная мученица Евдокия, великая княгиня Московская. Она приняла крещение, затем отказалась от богатства, посвятила себя Богу и получила дар чудотворения.
В раннем детстве Евдокия озорная и упрямая, мать и бабушку обычно не слушается, только отца, которого побаивается и уважает. Эта девочка легко обижается, капризничает, и успокоить ее трудно.
Маленькая Евдокия очень любознательна, даже любопытна, ей все надо знать, все увидеть. Она хитра и изобретательна, у этой девочки постоянно рождаются какие-то идеи. Евдокия способная, учится легко и с интересом, но неусидчива и поэтому не всегда среди первых.
Евдокия — добрая, хозяйственная, заботливая, мягкая и уступчивая. Она всегда старается избегать конфликтов, так как не любит ссориться.
Прислушивается только к тому, что говорит ее сердце. Создана для любви и стремится к ней всем своим существом. Очень добрый человек. В жизни ей часто приходится трудно, но она учится преодолевать сложности и добиваться своего. Постепенно становится практичной, учится трезво подходить к жизни. Однако нередко Евдокия замыкается в себе, перестает доверять людям и сильно страдает от этого.
Поздравления
Евдокия! Поздравляем
Вас мы с именинами
И от всей души желаем
Долгой жизни. Милыми
Пусть богаты вы друзьями
Будете, как перцем,
Говорят они пусть с вами
Не словами - сердцем.
Добрая слава твоя, Евдокия,
Нет, не напрасна,
Если глаза твои дорогие
Вечно прекрасны.
Если душа твоя щедро дарует
Радость и счастье.
Нет, не отыщешь такую вторую,
Как ни старайся.
Евдокия, от души всей поздравляю
С днем ангела сегодня я тебя!
Всех благ на свете я тебе желаю,
Живи, надеясь, радуясь, любя.
Пускай судьбы широкая дорога
К победам ослепительным ведет.
Счастливых шансов я желаю много,
Пускай тебе всегда, во всем везет!
Дуся, Дуня и Дняша,
Счастье и отрада наша,
Млеет от красы душа,
Идет Дуня не спеша.
Мое сердце, Евдокия,
Глазки у тебя, какие!
А сверкают, как алмаз,
Не забыть мне этих глаз!
У Евдокии - именины!
Желаем горестей не знать!
Счастливой быть и быть любимой
И никогда не унывать!
Всегда желаем улыбаться
Печалей всяких избежать!
И никогда не сомневаться,
Что всё ты сможешь успевать!