Именины (День Ангела) Евдокии: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Евдокия появилось в Византии, образовалось оно от слова "эудокиа", что в переводе с древнегреческого языка означает "благоволение".

На Руси имя Евдокия получило свое распространение вместе с христианством. Простые люди переиначили имя, оно стало звучать иначе — Авдотья.

Святая — покровительница этого имени — преподобная мученица Евдокия, великая княгиня Московская. Она приняла крещение, затем отказалась от богатства, посвятила себя Богу и получила дар чудотворения.

В раннем детстве Евдокия озорная и упрямая, мать и бабушку обычно не слушается, только отца, которого побаивается и уважает. Эта девочка легко обижается, капризничает, и успокоить ее трудно.

Маленькая Евдокия очень любознательна, даже любопытна, ей все надо знать, все увидеть. Она хитра и изобретательна, у этой девочки постоянно рождаются какие-то идеи. Евдокия способная, учится легко и с интересом, но неусидчива и поэтому не всегда среди первых.

Евдокия — добрая, хозяйственная, заботливая, мягкая и уступчивая. Она всегда старается избегать конфликтов, так как не любит ссориться.

Прислушивается только к тому, что говорит ее сердце. Создана для любви и стремится к ней всем своим существом. Очень добрый человек. В жизни ей часто приходится трудно, но она учится преодолевать сложности и добиваться своего. Постепенно становится практичной, учится трезво подходить к жизни. Однако нередко Евдокия замыкается в себе, перестает доверять людям и сильно страдает от этого.

Поздравления

Евдокия! Поздравляем

Вас мы с именинами

И от всей души желаем

Долгой жизни. Милыми

Пусть богаты вы друзьями

Будете, как перцем,

Говорят они пусть с вами

Не словами - сердцем.

Добрая слава твоя, Евдокия,

Нет, не напрасна,

Если глаза твои дорогие

Вечно прекрасны.

Если душа твоя щедро дарует

Радость и счастье.

Нет, не отыщешь такую вторую,

Как ни старайся.

Евдокия, от души всей поздравляю

С днем ангела сегодня я тебя!

Всех благ на свете я тебе желаю,

Живи, надеясь, радуясь, любя.

Пускай судьбы широкая дорога

К победам ослепительным ведет.

Счастливых шансов я желаю много,

Пускай тебе всегда, во всем везет!

Дуся, Дуня и Дняша,

Счастье и отрада наша,

Млеет от красы душа,

Идет Дуня не спеша.

Мое сердце, Евдокия,

Глазки у тебя, какие!

А сверкают, как алмаз,

Не забыть мне этих глаз!

У Евдокии - именины!

Желаем горестей не знать!

Счастливой быть и быть любимой

И никогда не унывать!

Всегда желаем улыбаться

Печалей всяких избежать!

И никогда не сомневаться,

Что всё ты сможешь успевать!