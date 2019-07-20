Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
Первое заседание Рады нового созыва должно состояться не позднее 10 сентября
Первое заседание Рады нового созыва должно состояться не позднее 10 сентября
Более 12,5 тысяч украинцев получили ID-карточки накануне выборов в Раду
Более 12,5 тысяч украинцев получили ID-карточки накануне выборов в Раду
Ломаченко - Кэмпбелл: бой официально состоится в Лондоне
Ломаченко - Кэмпбелл: бой официально состоится в Лондоне
Одесский кинофестиваль 2019: Катрин Денев презентовала фильм "Прощание с ночью"
Одесский кинофестиваль 2019: Катрин Денев презентовала фильм "Прощание с ночью"

Более 12,5 тысяч украинцев получили ID-карточки накануне выборов в Раду

Более 12,5 тысяч украинцев получили ID-карточки накануне выборов в Раду
17:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Накануне выборов украинцам выдали более 12,5 тыс. ID-карточек.

Государственная миграционная служба накануне выборов выдала более 12,5 тысяч ID-карточек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГМС.

"На протяжении двух последних дней территориальными органами и подразделениями ГМС по всей Украине выдано 12546 ID-карточек: 7612 - 19 июля 2019 года и 4934 - 20 июля (информация по состоянию на 15:00). С этой целью в указанные дни, а также непосредственно в день внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля, организовано дежурство работников, обеспечивающих выдачу уже персонализированных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС паспортов", - говорится в сообщении.

За считанные дни до выборов зафиксировано около 2 тыс нарушений

В ГМС напомнили, что именно паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или паспорта-книжечки является основанием для получения избирательного бюллетеня лицами, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в списки избирателей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГМС, Выборы в Раду, ID-карточки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Красивые поздравления с днем рождения на 20 июля
04 Пополнение в семье Анджелины Джоли: актриса купила дочери домашнего питомца
05 Идеальные формы: Жозефин Скривер снялась для сексуальной обложки журнала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Николаеве избили кандидата в нардепы
В Николаеве избили кандидата в нардепы
В Индии от молнии пострадали почти 25 человек
В Индии от молнии пострадали почти 25 человек
Выборы в Раду: Авиация МВД вступила на дежурство
Выборы в Раду: Авиация МВД вступила на дежурство
Ученые создали библиотеку изображений, недоступных для ИИ
Ученые создали библиотеку изображений, недоступных для ИИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь