Более 12,5 тысяч украинцев получили ID-карточки накануне выборов в Раду

Новости Украины: Накануне выборов украинцам выдали более 12,5 тыс. ID-карточек.

Государственная миграционная служба накануне выборов выдала более 12,5 тысяч ID-карточек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГМС.

"На протяжении двух последних дней территориальными органами и подразделениями ГМС по всей Украине выдано 12546 ID-карточек: 7612 - 19 июля 2019 года и 4934 - 20 июля (информация по состоянию на 15:00). С этой целью в указанные дни, а также непосредственно в день внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля, организовано дежурство работников, обеспечивающих выдачу уже персонализированных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС паспортов", - говорится в сообщении.

В ГМС напомнили, что именно паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или паспорта-книжечки является основанием для получения избирательного бюллетеня лицами, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в списки избирателей.