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Итоги "дня тишины": 577 сообщений о нарушениях и 11 открытых дел

Итоги "дня тишины": 577 сообщений о нарушениях и 11 открытых дел
21:51 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: В "день тишины" в полицию поступило более 570 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Следственными подразделениями начато 11 уголовных производств.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

По состоянию на 18:00 в подразделения полиции поступило 577 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере.

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В частности, в "день тишины" больше сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией -396 фактов и подкупом избирателей - 16 фактов.

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 11 фактам.

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Нарушения, День тишины, Нацполиция, Парламентские выборы 2019.
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