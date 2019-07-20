Итоги "дня тишины": 577 сообщений о нарушениях и 11 открытых дел

Больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Следственными подразделениями начато 11 уголовных производств.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
По состоянию на 18:00 в подразделения полиции поступило 577 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере.
В частности, в "день тишины" больше сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией -396 фактов и подкупом избирателей - 16 фактов.
Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 11 фактам.