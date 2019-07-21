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Президент наградил работников металлургической и горнодобывающей промышленности

Президент наградил работников металлургической и горнодобывающей промышленности
00:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский подписал указ о награждении госнаградами работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня работников металлургической и горнодобывающей промышленности. Об этом говорится в указе №541/2019, передает УНН.

"За весомый личный вклад в развитие отечественной металлургической и горнодобывающей промышленности, внедрение передовых технологий в производство современной металлургической продукции, многолетний добросовестный труд постановляю", - говорится в документе.

Им принято наградить орденом "За заслуги" III степени трех человек.

Орденом княгини Ольги III степени поставлено наградить двух человек.

Медалью "За труд и доблесть" - двух человек.

Также Президент постановил присвоить почетное звание "Заслуженный горняк Украины" двум лицам.

Почетное звание "Заслуженный металлург Украины" - двум лицам.

Почетное звание "Заслуженный работник промышленности Украины" - четырем лицам.

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Орден, Металлургия, Медаль, Указ.
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