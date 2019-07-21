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Супрун рассказала, как помочь пострадавшим в ДТП

Супрун рассказала, как помочь пострадавшим в ДТП
04:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Ульяна Супрун дала советы по помощи пострадавшим в аварии.

В ДТП в 2018 году погибли более трех тысяч человек, еще более 28 тысяч были травмированы. И в большинстве случаев погибшие скончались на догоспитальном этапе - до оказания медицинской помощи.

Поэтому украинцам стоило бы научиться оказывать пострадавшим домедицинскую помощь, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее мнению, "от спасения пострадавшего свидетелей или прохожих может останавливать страх сделать что-то неправильно или неумение оказывать первую медицинскую помощь". Руководитель Минздрава обнародовала базовые советы, которые помогут спасти пострадавших в ДТП.

Прежде чем оказывать помощь, нужно убедиться, что место аварии является безопасным. При необходимости надо остановить или ограничить движение транспорта. Экстренную медицинскую помощь, полицию и спасателей следует вызвать сразу, если в аварии есть пострадавшие.

Супрун напоминает, что самое важное, что необходимо сделать - остановить сильные кровотечения. "Критической является кровотечение, в результате которого из тела выходит большое количество крови, а пятно быстро растет. Если можно точно определить кровотечение, надо наложить турникет на 5 см выше места ранения (но не на сустав). Если нельзя, накладывайте турникет на конечность максимально высоко (ближе к туловищу). Если кровотечение нельзя остановить турникетом - давите на место ранения бинтами", - советует Супрун.

Если пятна крови небольшие и растут медленно, такое кровотечение является некритичным. Для него нужна сжимающая бинтовая повязка.

Также необходимо проверить, дышит ли пострадавший, и как именно. Супрун советует попробовать поговорить с пострадавшим. Если он говорит - его дыхательным путям пока ничего не угрожает.

Но если пострадавший без сознания - его дыхание может быть под угрозой. "Необходимо проверить, нет ли в ротовой полости инородных тел или жидкостей. Но ни в коем случае нельзя доставать их руками. Воспользуйтесь неострыми предметами, рядом. Руками можно попробовать открыть дыхательные пути пострадавшего без сознания. Лучший метод - выдвижение челюсти. Лишние движения шеи могут нанести вред, если пострадавший получил травму шейного отдела позвоночника", - пишет Супрун.

Если же дыхание отсутствует - надо начинать сердечно-легочную реанимацию. Для этого понадобится клапан-маска из автомобильной аптечки. Также Супрун напомнила, что под голову пострадавшего нельзя подкладывать какие-то вещи - это может затруднить дыхание.

"Если пострадавший дышит, и его жизни ничего не угрожает, не пытайтесь достать его из авто, - пишет руководитель Минздрава. - Дождитесь медиков и спасателей".

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Также она добавляет, что оказывать домедицинскую помощь и следить за состоянием пострадавшего необходимо до приезда "скорой". И советует найти время, чтобы пройти курсы первой помощи, потому что необходимые навыки можно приобрести только на практике.

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ДТП, Автомобиль, Авария, Скорая помощь, Дорога, Пострадавшие, Авто, Машина, Ульяна Супрун.
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