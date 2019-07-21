Выборы в Верховную Рауду Украины
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Воскресенье, 21.07.2019
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За рубежом началось голосование на украинских парламентских выборах

За рубежом началось голосование на украинских парламентских выборах
05:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: На зарубежных участках началось голосование на украинских парламентских выборах.

В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, голосование на внеочередных украинских парламентских выборах стартовало за рубежом.

В 01:00 по киевскому времени началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии. 

Завершится голосование за рубежом на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 июля. Голосование на зарубежных участках, как и в Украине, проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны.

Напоминаем, все органы системы МВД перешли на усиленный режим работы в связи с проведением 21 июля выборов в Верховную Раду.

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Верховная Рада, Парламент, Выборы, Голосование, Парламентские выборы 2019.
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