За рубежом началось голосование на украинских парламентских выборах

В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, голосование на внеочередных украинских парламентских выборах стартовало за рубежом.
В 01:00 по киевскому времени началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии.
Завершится голосование за рубежом на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 июля. Голосование на зарубежных участках, как и в Украине, проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны.
Напоминаем, все органы системы МВД перешли на усиленный режим работы в связи с проведением 21 июля выборов в Верховную Раду.