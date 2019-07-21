День выборов в Раду: украинцы в Польше выстроились в очереди

Новости Украины: Украинцы в Польше уже традиционно выстраиваются в огромные очереди для голосования на выборах.

В Польше украинцы начали голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду, до открытия участка сформировалась небольшая очередь.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Украины в Польше Андрей Дещица опубликовал фото с избирательного участка в Варшаве, на которых видно, как люди стоят в очереди в ожидании голосования.

Перед открытием участка присутствующие исполнили гимн Украины, на здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.

Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069 у Варшаві pic.twitter.com/RD1xxeisqO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 21 июля 2019 г.

Украинцы в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках, кроме Варшавы они образованы в Гданьске, Кракове и Люблине.

Во время президентских выборов на участке в Варшаве были огромные очереди, даже пришлось продолжить работу после 20:00.

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте.

Напомним, избирательное воскресенье для украинцев обещает быть по-летнему горячее и без осадков, а следующая неделя с новым парламентом будет дождливая.