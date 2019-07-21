Выборы в Верховную Рауду Украины
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День выборов в Раду: украинцы в Польше выстроились в очереди

День выборов в Раду: украинцы в Польше выстроились в очереди
09:51 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Украинцы в Польше уже традиционно выстраиваются в огромные очереди для голосования на выборах.

В Польше украинцы начали голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду, до открытия участка сформировалась небольшая очередь.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Украины в Польше Андрей Дещица опубликовал фото с избирательного участка в Варшаве, на которых видно, как люди стоят в очереди в ожидании голосования.

Перед открытием участка присутствующие исполнили гимн Украины, на здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.

Украинцы в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках, кроме Варшавы они образованы в Гданьске, Кракове и Люблине.

Во время президентских выборов на участке в Варшаве были огромные очереди, даже пришлось продолжить работу после 20:00.

На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте.

Напомним, избирательное воскресенье для украинцев обещает быть по-летнему горячее и без осадков, а следующая неделя с новым парламентом будет дождливая.

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Украина, Польша, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019.
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