В Польше проголосовали более 4 тыс украинцев

Новости Украины: В Польше проголосовало 4240 украинцев.

В Польше на четырех избирательных участках (в Варшаве, Кракове, Гданьске и Люблине) на внеочередных парламентских выборах проголосовали всего 4240 украинцев.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

По данным членов участковых избирательных комиссий, в Варшаве проголосовали 2382 украинца, в Кракове – 943, в Гданьске – 589, Люблине – 326.

Голосование на участках прошло без значительных нарушений и инцидентов.

Явка на выборах по участку в Варшаве составляла 12% (всего в избирательные списки здесь внесены 19 тыс. 404 гражданина Украины). Отмечается, что на участке в Варшаве проголосовало больше всего избирателей среди всех избирательных участков за рубежом.