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У берегов Мавритании горит украинский траулер, погиб моторист

У берегов Мавритании горит украинский траулер, погиб моторист
06:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: На украинском траулере "Иван Голубец" произошел пожар.

Украинский океанический траулер «Иван Голубец» продолжает гореть у берегов Мавритании, один из членов экипажа погиб, есть и пострадавшие.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на членов экипажа судна.

"Погиб один моторист, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар начался в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер, «Маршал Крылов».

По словам очевидца, было решено организовать спасательную операцию силами других траулеров, ведущих промысел в этом районе, поскольку в составе флота Мавритании нет пожарных и спасательных судов. Судно «Капитан Сухондяевский» сумело взять «Голубец» на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку.

«Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть. Восстановлению оно, скорее всего, не подлежит. На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции. Владелец заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа», - цитирует издание слова очевидца происшествия.

Ранее сообщалось, что 20 июля у берегов Западной Африки на борту украинского траулера "Иван Голубец" вспыхнул пожар, во время которого пропал моторист. На борту судна в момент возгорания находилось 90 человек — граждане Украины и России.

На российском траулере вспыхнул пожар

По информации СМИ, последний раз автоматическая идентификационная система судна зафиксировала его месторасположение возле порта Нуадибу, что на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад. После этого "Иван Голубец" по неизвестным причинам отключил передающее устройство и пропал с электронных карт.

Траулер "Иван Голубец" – одно из четырех океанических судов, принадлежащих Украине. Он зафрахтован латвийским бизнесменом украинского происхождения, ходит под флагом Грузии.

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Пожар, Судно, Мавритания, Горит, траулер.
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