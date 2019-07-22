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Чем украинцев "порадует" погода в начале недели

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Чем украинцев "порадует" погода в начале недели
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Рабочая неделя начнется с кратковременных дождей и гроз и перепадов температур.

В Украине в понедельник, 22 июля, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, на юге страны 30-33°.

В Киеве и области кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 16-18°, днем 26-28°, на Киевщине ночью 13-18°, днем 24-29°.

 

Погода на 22 июля

Согласно прогнозу на 23-24 июля, в Украине ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, только в большинстве западных областей без осадков. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, во время гроз в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°.

23 июля в восточных областях и Приазовье до 30°, в западных областях местами 18-20°.

Погода на 23 июля

Прогноз погоды на понедельник, 23 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +23...+25, дождь, гроза
  • Львов – +20...+22, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +21...+23, дождь, гроза
  • Тернополь – +21...+23, облачно
  • Черновцы – +20...+22, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +22...+24, облачно
  • Луцк – +21...+23, облачно
  • Ровно – +22...+24, облачно
  • Житомир – +22...+24, облачно
  • Винница – +22...+24, дождь, гроза
  • Одесса – +25...+27, дождь, гроза
  • Николаев – +25...+27, дождь, гроза
  • Херсон – +26...+28, дождь, гроза
  • Симферополь – +27...+29, дождь, гроза
  • Кропивницкий – +24...+26, дождь, гроза
  • Черкассы – +23...+25, дождь, гроза
  • Чернигов – +23...+25, дождь, гроза
  • Сумы – +22...+24, дождь, гроза
  • Полтава – +23...+25, дождь, гроза
  • Днепр – +24...+26, дождь, гроза
  • Запорожье – +27...+29, дождь, гроза
  • Донецк – +26...+28, дождь, гроза
  • Луганск – +27...+29, дождь, гроза
  • Харьков – +25...+27, дождь, гроза
  • Киев – +23...+25, переменная облачность, сухо

На Киевщине без осадков, только днем 24 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

 

Погода на 24 июля

Синоптики прогнозируют 25-26 июля местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, днем 22-28°.

Погода на 25 июля

Погода на 26 июля

Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла

В столичном регионе без осадков, только днем 26 июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

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Погода, Жара, Дождь, Погода в Украине, Прогноз погоды, Синоптик.
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