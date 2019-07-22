Чем украинцев "порадует" погода в начале недели

В Украине в понедельник, 22 июля, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, на юге страны 30-33°.
В Киеве и области кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 16-18°, днем 26-28°, на Киевщине ночью 13-18°, днем 24-29°.
Погода на 22 июля
Согласно прогнозу на 23-24 июля, в Украине ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, только в большинстве западных областей без осадков. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, во время гроз в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°.
23 июля в восточных областях и Приазовье до 30°, в западных областях местами 18-20°.
Погода на 23 июля
Прогноз погоды на понедельник, 23 июля, в городах Украины:
На Киевщине без осадков, только днем 24 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.
Погода на 24 июля
Синоптики прогнозируют 25-26 июля местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, днем 22-28°.
Погода на 25 июля
Погода на 26 июля
В столичном регионе без осадков, только днем 26 июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.