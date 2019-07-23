Именины (День Ангела) Даниила: значение имени и поздравления

Имя Даниил библейского происхождения. Это имя носил пророк Даниил, который является единственным носителем этого имени в Библии.
Исходное древнееврейское имя "Даниэль" – двухосновное: "дан" (судья) и "эль" или "эель" (Бог); поэтому и допускается множественность трактовок. Чаще всего имя переводят как "судья", "справедливый человек", "Божий суд". Среди мусульман имя может звучать как Данияль, Даниял, Даньял, Данис.
Обладатель имени Даниил – это порядочный человек с прекрасной интуицией, всегда располагающий к общению. Он никогда не проявляет сильных эмоций, ведет себя достаточно спокойно. Он не склонен к спешке в делах. Все делает неторопливо и рассудительно. Даже при непростых жизненных обстоятельствах, он сумеет сохранить позитивный настрой.
Даниил добр, умен и трудолюбив. На первый взгляд он может показаться незаметным в коллективе. Но его положительные черты и мощный заряд энергии быстро выделяют его среди остальных. Для Даниила очень важны семейные связи. Все значимые события в жизни и праздники обладатель этого имени всегда старается проводить среди родных. Он очень любит свой дом. Всегда помогает жене по хозяйству. С радостью принимает гостей. За спокойствием Даниила не каждая женщина способна разглядеть в нем настоящий мужской стержень.
Даниил не переносит лжи. Видя, что его пытаются обмануть, способен вспылить. Но, несмотря на это, быстро отходит. Обладатель этого имени живет в своем собственном мире. Он пользуется уважением в обществе. Кроме того, он обладает исключительной интуицией, на которую всегда может положиться. единственное, чего не достает Даниилу, любознательность. Он прекрасный аналитик, обладающим не плохим воображением.
Даниил достаточно нравственный человек. В нем нередко проявляется щепетильность, которая бывает не уместна.
У Даниила повышенная утомляемость. Отпуск такому человеку лучше проводить на морском побережье. Именно так он сможет отдохнуть как морально, так и физически.
Даниил может проявлять себя в различных областях. Из него получится хороший исследователь или авиаконструктор. Проявляет таланты в строительном деле, прекрасно водит машину. Даниил хороший предприниматель. Для него очень важна работа. В жизни он отдает ей приоритетное значение. Он увлеченно погружен в свой труд. При решении различных вопросов способен к импровизации.
Поздравления
Добрый, сильный и отважный, —
Это, Даня, о тебе.
Звать тебя не нужно дважды,
Рядом ты в любой беде.
Поздравляю в день прекрасный
И желаю классно жить,
Верить в силы, ждать лишь счастья,
Радоваться и любить.
Тебе желаю, Даниил,
Во всем удачи, вдохновения,
Здоровья крепкого и сил!
Пусть ярким будет настроение!
Желаю, Даня, счастья много,
Любви взаимной навсегда!
Пускай ведет тебя дорога
Туда, где спрятана мечта!
Даниил, сердечно поздравляю!
Сразу очень много хочется сказать,
Ты собою всех в округе восхищаешь,
Не придется никогда с тобой скучать.
Я от всей души тебе желаю
Счастья, радости, безмерного тепла.
Чтоб любовь по жизни согревала,
И удача чтобы только лишь росла.
Даниил, сегодня, в этот день прекрасный,
Желаю тебе легкости, добра.
Пусть в жизни будет все легко и ясно,
Чтоб впечатлений, яркости — сполна.
Пусть близкие с тобою будут рядом,
Пусть отойдет подальше грусть-беда,
Все получаться будет только складно.
Успеха! Пусть исполнится мечта.
Поздравляю, Даниил.
Я желаю жить счастливо,
Быть успешным и везучим,
Видеть в жизни перспективы.
Силы, мужества желаю,
Чтоб сразить любые цели,
Пусть корабль твоей жизни
Никогда не видит мели.
Сердце пусть всегда согреет
Чувство нежное, святое,
Путь пусть будет озарен
Пониманием и любовью.
Поздравляю. Даниил,
В суматохе дней бегущих
Я желаю больше сил
И друзей надежных, лучших.
Никогда не унывать,
Больше веры, оптимизма,
Наслажденье получать
От счастливой этой жизни!
Сегодня тебе пожелать хочу, Даня,
Побольше добра, много солнечных дней,
Пускай всегда будут деньжата в кармане,
Чтоб жизнь твоя стала еще веселей!
Желаю тебе я здоровья стального,
В карьере успехов хочу пожелать,
Улыбок цветных и счастья большого,
Всего, о чем мог ты только мечтать!