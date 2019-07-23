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Именины (День Ангела) Даниила: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Даниила: значение имени и поздравления
08:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Даниил буквально переводится как "судья мой Бог", "Бог мой судья", "Бог есть судья".

Имя Даниил библейского происхождения. Это имя носил пророк Даниил, который является единственным носителем этого имени в Библии. 

Исходное древнееврейское имя "Даниэль" – двухосновное: "дан" (судья) и "эль" или "эель" (Бог); поэтому и допускается множественность трактовок. Чаще всего имя переводят как "судья", "справедливый человек", "Божий суд". Среди мусульман имя может звучать как Данияль, Даниял, Даньял, Данис.

Обладатель имени Даниил – это порядочный человек с прекрасной интуицией, всегда располагающий к общению. Он никогда не проявляет сильных эмоций, ведет себя достаточно спокойно. Он не склонен к спешке в делах. Все делает неторопливо и рассудительно. Даже при непростых жизненных обстоятельствах, он сумеет сохранить позитивный настрой.

Даниил добр, умен и трудолюбив. На первый взгляд он может показаться незаметным в коллективе. Но его положительные черты и мощный заряд энергии быстро выделяют его среди остальных. Для Даниила очень важны семейные связи. Все значимые события в жизни и праздники обладатель этого имени всегда старается проводить среди родных. Он очень любит свой дом. Всегда помогает жене по хозяйству. С радостью принимает гостей. За спокойствием Даниила не каждая женщина способна разглядеть в нем настоящий мужской стержень.

Даниил не переносит лжи. Видя, что его пытаются обмануть, способен вспылить. Но, несмотря на это, быстро отходит. Обладатель этого имени живет в своем собственном мире. Он пользуется уважением в обществе. Кроме того, он обладает исключительной интуицией, на которую всегда может положиться. единственное, чего не достает Даниилу, любознательность. Он прекрасный аналитик, обладающим не плохим воображением.

Даниил достаточно нравственный человек. В нем нередко проявляется щепетильность, которая бывает не уместна.

У Даниила повышенная утомляемость. Отпуск такому человеку лучше проводить на морском побережье. Именно так он сможет отдохнуть как морально, так и физически.

Даниил может проявлять себя в различных областях. Из него получится хороший исследователь или авиаконструктор. Проявляет таланты в строительном деле, прекрасно водит машину. Даниил хороший предприниматель. Для него очень важна работа. В жизни он отдает ей приоритетное значение. Он увлеченно погружен в свой труд. При решении различных вопросов способен к импровизации.

Поздравления

Добрый, сильный и отважный, —

Это, Даня, о тебе.

Звать тебя не нужно дважды,

Рядом ты в любой беде.

 

Поздравляю в день прекрасный

И желаю классно жить,

Верить в силы, ждать лишь счастья,

Радоваться и любить.

Тебе желаю, Даниил,

Во всем удачи, вдохновения,

Здоровья крепкого и сил!

Пусть ярким будет настроение!

 

Желаю, Даня, счастья много,

Любви взаимной навсегда!

Пускай ведет тебя дорога

Туда, где спрятана мечта!

Даниил, сердечно поздравляю!

Сразу очень много хочется сказать,

Ты собою всех в округе восхищаешь,

Не придется никогда с тобой скучать.

 

Я от всей души тебе желаю

Счастья, радости, безмерного тепла.

Чтоб любовь по жизни согревала,

И удача чтобы только лишь росла.

Именины (День Ангела) Прокопия: значение имени и поздравления

Даниил, сегодня, в этот день прекрасный,

Желаю тебе легкости, добра.

Пусть в жизни будет все легко и ясно,

Чтоб впечатлений, яркости — сполна.

 

Пусть близкие с тобою будут рядом,

Пусть отойдет подальше грусть-беда,

Все получаться будет только складно.

Успеха! Пусть исполнится мечта.

Поздравляю, Даниил.

Я желаю жить счастливо,

Быть успешным и везучим,

Видеть в жизни перспективы.

 

Силы, мужества желаю,

Чтоб сразить любые цели,

Пусть корабль твоей жизни

Никогда не видит мели.

 

Сердце пусть всегда согреет

Чувство нежное, святое,

Путь пусть будет озарен

Пониманием и любовью.

Поздравляю. Даниил,

В суматохе дней бегущих

Я желаю больше сил

И друзей надежных, лучших.

 

Никогда не унывать,

Больше веры, оптимизма,

Наслажденье получать

От счастливой этой жизни!

День ангела Кирилла: значение имени и поздравления

Сегодня тебе пожелать хочу, Даня,

Побольше добра, много солнечных дней,

Пускай всегда будут деньжата в кармане,

Чтоб жизнь твоя стала еще веселей!

 

Желаю тебе я здоровья стального,

В карьере успехов хочу пожелать,

Улыбок цветных и счастья большого,

Всего, о чем мог ты только мечтать!

 

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