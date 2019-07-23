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Минкульт: мы не имеем доступа к более 8,5 тыс. памятников культуры в Крыму

Минкульт: мы не имеем доступа к более 8,5 тыс. памятников культуры в Крыму
17:30 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Министерство культуры Украины не имеет доступа к более 8500 памятникам культуры в Крыму в связи с его временной оккупацией.

Согласно данным Минкульта, на государственном учете на территории АР Крым находится 8696 памятников, из них 5190 памятников археологии, 2582 памятников истории, 260 памятников монументального искусства, 661 памятник архитектуры и градостроительства, 2 пам палатки садово-паркового искусства, 1 достопримечательность науки и техники. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.

При этом в министерстве добавили, что в Государственный реестр недвижимых памятников Украины занесены 1143 памятники культурного наследия. 

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Также в ведомстве отметили, что на сегодня у Министерства культуры Украины отсутствует возможность для непосредственного, системного и независимого наблюдения за неподвижной культурным наследием и музейными предметами государственной части Музейного фонда Украины на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополь. Также отсутствует возможность контроля за состоянием учета, хранения, охраной, использованием и перемещением этих музейных предметов со стороны государственных органов Украины.

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Украина, Крым, РФ, Минкульт, Аннексия Крыма, Памятники культуры.
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