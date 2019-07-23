Минкульт: мы не имеем доступа к более 8,5 тыс. памятников культуры в Крыму

Согласно данным Минкульта, на государственном учете на территории АР Крым находится 8696 памятников, из них 5190 памятников археологии, 2582 памятников истории, 260 памятников монументального искусства, 661 памятник архитектуры и градостроительства, 2 пам палатки садово-паркового искусства, 1 достопримечательность науки и техники.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.
При этом в министерстве добавили, что в Государственный реестр недвижимых памятников Украины занесены 1143 памятники культурного наследия.
Также в ведомстве отметили, что на сегодня у Министерства культуры Украины отсутствует возможность для непосредственного, системного и независимого наблюдения за неподвижной культурным наследием и музейными предметами государственной части Музейного фонда Украины на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополь. Также отсутствует возможность контроля за состоянием учета, хранения, охраной, использованием и перемещением этих музейных предметов со стороны государственных органов Украины.