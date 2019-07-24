Минфин разработал планы реформирования налоговой и таможенной служб

Новости Украины: 17 мая вновь в Украине Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц.

Минфин совместно с межведомственной рабочей группой разработал два проекта планов мероприятий для реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отметили в пресс-службе, предусмотренные в плане меры будут способствовать институциональному реформированию Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, будет соответствовать современным международным стандартам и устранит недостатки в системе администрирования налогов, таможенного оформления, а также обеспечит внедрение в работу указанных органов лучших мировых практик как в виде введения новых процедур, так и через модернизацию имеющихся.

План в частности предполагает оптимизацию организационной и функциональной структур служб; совершенствование процедур административного обжалования; управления информационными системами и технологиями; развитие персонала, антикоррупционные меры; стимулирование добровольной уплаты налогов, развитие налоговых сервисов; управления рисками, налоговый контроль и аудит и тому подобное.

При этом в Минфине добавили, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабинета министров от 5 июля 2019 №542-р "Об утверждении планов мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику".

Напомним, 17 мая вновь в Украине Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.