Суд оставил в силе решение о приостановке переименования УПЦ МП

Новости Украины: 22 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск об отмене приказа Минкульта, в соответствии с которым Киевская митрополия УПЦ МП.

Шестой апелляционный административный суд отказал Министерству культуры в апелляции на решение о приостановке переименования Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает юридический отдел УПЦ МП.

"22 июля 2019 года в Шестом апелляционном административном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе Министерства культуры Украины на определение Окружного административного суда города Киева об обеспечении иска от 22.04.2019 по делу №640/4748/19, в соответствии с которым удовлетворено заявление Киевской Митрополии Украинской православной церкви и запрещено субъектам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия относительно сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в отношении Киевской Митрополии, монастырей, духовных семинарий, епархий, которые входят в религиозное объединение Украинская православная церковь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом меры обеспечения иска, принятые определением Окружного административного суда города Киева об обеспечении иска от 22.04.2019 по делу №640/4748/19, продолжают действовать и имеют юридическую силу по настоящее время.

22 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск об отмене приказа Минкульта, в соответствии с которым Киевская митрополия УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны внести изменения в своё официальное название.

18 января в Конституционный Суд поступило представление 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции Закону "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшим часть территории Украины".

Соответствующий закон принят 10 декабря 2018 года. Он обязует УПЦ МП указать в названии принадлежность к России.