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Приметы и обряды на 24 июля - День святой Ольги
Приметы и обряды на 24 июля - День святой Ольги

Приметы и обряды на 24 июля - День святой Ольги

Приметы и обряды на 24 июля - День святой Ольги
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: 24 июля православная церковь чествует святую Ольгу, которая была женой князя Игоря.

Традиции на 24 июля

Говорили, что 24 июля наступило время страды и гроз. Молились в этот день святой княгине Ольге, чтобы она послала хорошую погоду и помогла закончить жатву как можно быстрее. Также 24 июля спешили убрать рожь и собрать сено в копны, поскольку погоды в этот период были дождливыми, а утренние росы тоже не способствовали тому, чтобы покосы сохранились в хорошем состоянии. Говорили, в соответствии с приметами, что пора рос очень вредна для огородных культур и, в особенности, для огурцов – старались их обязательно укрывать от влаги. Погода в день Ольги была влажной и жаркой.

Разгар жатвы, и в народе говорили: "Ольга - на поле подмога". Надо было не упустить время, вовремя убрать и рожь с полей, и сено, чтобы большие росы не загноили сена. Святой покровительнице этого дня Ольге молились о хорошей погоде, о милосердии к жницам, о том, чтобы дала она им время закончить свою работу. 

В народе Ольгу прозвали Страдницей, поскольку в этот период наблюдался разгар полевых работ. На луга и поля 24 июля обычно выходили всей деревней. Кто-то занимался заготовкой сена, а кто-то собирали грибы в лесу – в общем, дома не сидели.

Знаменательные события в истории: 24 июля 2019 года

Приметы на 24 июля

Если на Ольгу ярко звезды сияют - к удачной охоте на медведя.

Пиявка поднимается на поверхность воды перед началом ветра, урагана, бури.

Паук сидит неподвижно в середине паутины - к дождю.

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