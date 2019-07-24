День ангела Ольги: значение имени и СМС поздравления

Новости Украины: Уменьшительно-ласкательные обращения Ляля, Олена также являются самостоятельными именами. А обращение Люся – ласковым обращением и к другим именам.

У этого имени есть две версии происхождения. По одной из них – это древнерусское имя, ранее заимствованное из скандинавских языков, а точнее образованное от имени Хельга (Хельгла). В переводе Хельга означает "святая", "священная", "светлая", "ясная", "мудрая", "роковая". Также считается, что имя Ольга является женской формой мужского имени Олег.

По второй версии происхождения имя Ольга – это древнеславянское имя и произошло оно от имен Вольга, Волх, где имена Вольга и Волх – мужские. И в этом случае имя Ольга – это женская форма мужского имени.

Основные черты характера девушки по имени Ольга – это сильная воля, интеллект и большая работоспособность. Она упрямо идет к намеченной цели, не замечая возникающих вокруг нее проблем. Для Ольги опасно не дать проявиться своим талантам.

Ольга стремится быть независимой во всем. Она словно борец, обладающий трудным, но сильным характером. Будьте уверены, что то, что оказалось в руках Ольги, она так просто не отпустит. За свою "добычу" девушка борется до последнего.

Ольге свойственно внимательно следить за своей внешностью, тщательно подбирать свой гардероб. Она не любит советов окружающих. Тех же, кто по ее мнению знают меньше, чем она, Оля ставит ниже себя, что очень заметно при общении с ней. В этом Ольга, к сожалению, весьма ограничена.

Для семьи Ольга – подарок. Он прекрасно готовит, всегда верна мужу. Это компенсирует ее некоторую холодность в отношениях.

Ольга – сплетница и имеет склонность к авантюрам. Недаром среди аферисток и "роковых" женщин так много дам с этим именем. Ольга может быть очень злой или мстительной в минуты сильных эмоций. Хотя и в моменты эмоциональных взрывов надо собой контроля не потеряет. Иногда сильный характер Ольги находит выход в фанатической привязанности к чему-либо или кому-либо.

В отношениях с противоположным полом Ольга остается высоконравственной натурой. Она не прощает ошибок и может оказаться весьма злопамятной. Девушка до последнего будет выяснять истинную причину ее и чужих бед, а затем постарается благоприятно воздействовать на источник несчастий, действуя во имя общего блага.

Ольга не позволяет вмешиваться никому в свою личную жизнь. Первая любовь чаще всего ведет к замужеству, но, если этого не происходит, то Ольга долго переживает расставание. У этой девушки страдания и любовь всегда идут бок о бок. Также и очень близкие отношения для нее не отделимы от любви.

Многочисленных поклонников Ольга всегда будет сравнивать со своим первым мужчиной. Чаще всего все они будут проигрывать. В итоге Ольга долго не выйдет замуж. Лидерства в семье Ольга не жаждет, но общение с ней может показаться трудным из-за силы ее характера и самобытности. Мужу следует помнить, что Ольга очень ревнива и хорошо чувствует притворство в любви. Месть с ее стороны не заставит себя ждать.

Увлечения девушки чаше всего заканчиваются походами в кино и домашней готовкой. Свою страсть Ольга удовлетворяет в работе, которая становится для нее защитой от окружающего мира или вызовом ему же. Ольга не желает играть на работе второстепенную роль. Она может быть и врачом, и общественным деятелем, и руководителем. Ольге свойственно обостренное чувство ответственности. В любой сфере девушка добьется заметных успехов. Но для большего ей не хватит настойчивости и твердости в поступках.

Так или иначе, Ольга быстро становится авторитетом для окружающих. Коллеги с некоторой робостью смотрят на нее, можно сказать, несколько снизу вверх. ее ценят, ведь сила и упорство Ольги помогают преодолевать трудности всему коллективу.

Поздравления

С Днем Ольги — княгини прекрасной!

Будь мудрой, красивой и властной.

Пускай твои в жизни решения

Верны будут все, без сомнения.

Пусть смотрят с восторгом мужчины,

Как будто сама ты — княгиня.

И пусть твоим главным богатством

Окажется женское счастье.

В этот день желаю, Оля,

Благ тебе и доброты.

Было счастье чтоб такое,

Как прекрасные цветы.

Ангел твой оберегает

И на верный путь ведет.

Ольга светлая такая,

Пусть тебе во всем везет!

***

Оленька, красавица,

С праздником тебя!

Пусть всегда все ладится

И, не торопя,

Льется жизнь счастливая,

Полная чудес!

Ты живи, красивая,

Вот сейчас и здесь.

Пусть любовь опутает

Сердце лишь теплом,

И добро окутает

Твой прекрасный дом!

Ольга, день сегодня твой,

Радость будет пусть с тобой!

Слезы никогда не лей,

Улыбайся веселей.

Жизнь тебя пусть бережет,

Бог в душе огонь зажжет.

Пусть исчезнут страх и боль,

Сердце счастью ты открой!

***

Прекрасное имя Ольга

Ты гордо по жизни несешь.

И словно княгиня достойно,

И скромно себя ты ведешь.

Желаю тебе в этот праздник,

Такой оставаться всегда,

И как бы судьба не ломала,

В душе пусть царит доброта.

Оля, Олечка и Ольга.

Можно долго продолжать.

На день ангела желаю

Оптимизм не растерять!

Пусть свершится все большое,

Все, о чем мечтаешь ты.

И от всей души желаю,

еще больше расцвести!

***

В прекрасный день княгини Ольги

Все поздравления для вас.

Ведь имя Ольга — это гордость,

Ваш ангел посланный с небес!

Пусть охраняет тихо душу

От бед и горечи утрат!

И слезы грусти пусть подсушит,

Любовь и счастье пусть искрят!