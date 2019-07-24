Силы спецопераций Украины будут проходить подготовку по стандартам НАТО

Бойцы сил спецопераций Украины будут проходить подготовку по стандартам НАТО.
Об этом сообщил командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Лунев во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время восстановлена структура сил Специальных операций, Генеральным штабом определены основные функции и задачи, налажена подготовка личного состава по стандартам, которые приняты в странах Альянса, определенные перспективы развития, которые адаптированы к вызовам современности, создана достаточная на сегодня нормативно-правовая база, которая позволяет Силам специальных операций выполнять свои задачи по назначению, осуществлять отбор, подготовку и защиту личного состава ", - отметил Лунев.
По его словам, на сегодня в рамках перехода армии на стандарты НАТО отработаны и приняты 2 закона Украины, 5 указов Президента, в том числе 1 - тайный, одно постановление Кабинета министров, 16 приказов министра обороны Украины, 13 соответствующих приказов начальника Генерального штаба, что позволяет в полной мере использовать те функции и задачи, которые возложены на ССО.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со следующего года в Вооруженных силах Украины должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО.