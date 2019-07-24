Силы спецопераций Украины будут проходить подготовку по стандартам НАТО

Новости Украины: Силы специальных операций наладили подготовку личного состава по стандартам НАТО.

Бойцы сил спецопераций Украины будут проходить подготовку по стандартам НАТО.

Об этом сообщил командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Лунев во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время восстановлена структура сил Специальных операций, Генеральным штабом определены основные функции и задачи, налажена подготовка личного состава по стандартам, которые приняты в странах Альянса, определенные перспективы развития, которые адаптированы к вызовам современности, создана достаточная на сегодня нормативно-правовая база, которая позволяет Силам специальных операций выполнять свои задачи по назначению, осуществлять отбор, подготовку и защиту личного состава ", - отметил Лунев.

По его словам, на сегодня в рамках перехода армии на стандарты НАТО отработаны и приняты 2 закона Украины, 5 указов Президента, в том числе 1 - тайный, одно постановление Кабинета министров, 16 приказов министра обороны Украины, 13 соответствующих приказов начальника Генерального штаба, что позволяет в полной мере использовать те функции и задачи, которые возложены на ССО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со следующего года в Вооруженных силах Украины должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО.