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ЕС потребовал от РФ немедленного освобождения Гриба и других политзаключенных

ЕС потребовал от РФ немедленного освобождения Гриба и других политзаключенных
23:35 Ср, 24 Июль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: ЕС требует от России немедленно освободить Гриба и других украинских политзаключенных.

Евросоюз требует от РФ немедленно освободить незаконно осужденного Павла Гриба, а также всех украинских политических заключенных, включая 24 моряков, захваченных вблизи Керченского пролива.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по поводу решения Верховного суда РФ, подтвердившего приговор Павлу Грибу.

"23 июля Верховный суд Российской Федерации поддержал решение российского суда относительно тюремного заключения на шесть лет Павла Гриба, 21-летнего гражданина Украины с ограниченными способностями, который был похищен из Беларуси российскими властями в августе 2017 года. С тех пор он незаконно находился в России без каких-либо обоснованных обвинений. Европейский Союз продолжает ожидать, что Павел Гриб будет немедленно освобожден", - говорится в документе.

В заявлении напоминается, что Гриб страдает от очень серьезных заболеваний, которые в любой момент могут стать угрозой для его жизни. Несмотря на это, в нарушение постановления Европейского суда по правам человека, украинским врачам не было предоставлено разрешения его осмотреть. Евросоюз ожидает, что Павел Гриб без проволочек получит должное специализированное медицинское обслуживание.

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"Все незаконно арестованные граждане Украины, которые удерживаются на Крымском полуострове и в России, включая экипажи кораблей, захваченных Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены. Международным наблюдателям по правам человека необходимо предоставить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - подчеркивается в заявлении Евросоюза.

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ЕС, Россия, Политзаключенные, Павел Гриб.
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