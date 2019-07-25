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Свадебные приметы и суеверия, которые должна знать невеста

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Свадебные приметы и суеверия, которые должна знать невеста
09:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Бракосочетание - один из самых важных моментов в жизни, и его хочется провести идеально.

Приметы о времени свадьбы

По примете, свадьбу играют в определенные месяцы. Наши предки точно знали, какие периоды совершенно не подходят для торжества, а в какие свадьбу играть не просто можно, но и нужно. О том, какие месяцы считаются самыми благоприятными для свадьбы, мы уже писали ранее в этой статье.

Невесте полезно будет знать и о времени, в которое стоит проводить торжество. Согласно народной мудрости, свадьбу лучше всего назначать на 3, 5, 7 и 9 числа месяца. Немаловажным остается тот факт, что наши предки старались не проводить свадебные торжества в среду и пятницу.

Невестам стоит выбрать оптимальную дату, чтобы обеспечить благополучие своей будущей семье.

Приметы о свадебном платье

Невеста, выбирая платье, может месяцы напролет переходить из салона в салон в поисках идеального наряда. Для того чтобы сузить поиски, стоит прислушаться к народной мудрости: удачу принесут платья, сшитые на заказ и не приобретенные с рук.

По примете, невесте нельзя показываться в своем наряде жениху до церемонии, чтобы не привлечь неприятности и ссоры в будущую семейную жизнь.

Мерить свадебные атрибуты нельзя никому, кроме невесты. Здесь наши предки были категоричны, потому что считали, что энергетика постороннего человека может навредить молодым.

Приметы о кольцах

Девушки любят выбирать украшения, а для свадьбы их стоит подбирать с особым трепетом. Согласно примете, кольца с обилием резьбы или камней не принесут семье счастье. Кольца должны быть гладкими, чтобы семейная жизнь была спокойной.

Колечки также не дают никому примерять и не надевают их до самого торжества. После примерки украшения убирают в укромное место.

По поверьям, кольца должны быть новыми, однако можно изготовить их из переплавленных украшений. Это делается в том случае, если в семье невесты есть золото, которое передается из поколения в поколение и приносит удачу.

Приметы о букете

Примета гласит, что цветы в букете непременно должны быть живыми. Свадебные букетики считаются сильнейшим оберегом. Их не выбрасывают, а для того, чтобы кинуть букет в толпу, используют запасной.

Свадебный букет, по поверьям, должен находиться только у невесты. Его можно передавать лишь ненадолго свидетельнице или своей матери.

Счастливые свадебные приметы

Невеста, чихнувшая перед свадебным торжеством, по примете, будет счастлива в браке.

Считается, что невесте стоит обратиться за помощью к женщине, которая счастлива в браке продолжительное время. Согласно поверью, сборы, организованные такой помощницей, сулят молодым удачу в семейной жизни.

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Невесте стоит помнить и о том, что свадебный кортеж до дворца бракосочетаний везет жениха отдельно. В этом случае после замужества счастье будет прибывать в молодую семью.

Свадебные приметы помогают влюбленным правильно подготовиться к знаменательному событию, чтобы супружеская жизнь с каждым годом расцветала, а отношения крепли. Привлечь счастье молодым помогут не только приметы, но и обереги, которые защитят влюбленных от любых бед и зла.

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Семья, Свадьба, Невеста, Суеверия, Приметы, Бракосочетание, Советы для невесты.
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