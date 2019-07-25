В 2020 году для украинцев заработает программа медицинских гарантий

Новости Украины: С 1 января 2020 года начнется реализация закона о медицинской реформе в полной мере и заработает программа медицинских гарантий для всех граждан Украины.

Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Он отметил, что больницы будут предоставлять услуги по новой модели оплаты - «деньги за пациентом». По словам Ковтонюка, это можно будет сделать за два, максимум, три года.

Он отметил, что со следующего года механизма финансирования на содержание больниц, который назывался «медицинская субвенция», не будет, а будет работать только механизм оплаты предоставленных услуг по договорам с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Ковтонюк сообщил, что специализированные услуги будут разделены на две части - экстренные и плановые. По его словам, экстренные услуги входят в программу медицинских гарантий, и НСЗУ оплачивает их полностью, и здесь пациенту не нужны какие-то действия, кроме вызова «скорой помощи», которая госпитализирует - «и все это покрыто, оплачено без каких-либо условий».

«Если мы говорим о плановых медицинских услугах, то здесь есть несколько очень важных правил, которые необходимо будет соблюсти для того, чтобы эта услуга была оплачена НСЗУ», - подчеркнул он.

По словам Ковтонюка, в первую очередь должны быть направления, которые будут электронные и которые можно будет получить сначала у семейного врача, а затем, если нужно будут дополнительные, то от врача-специалиста. Это является обязательным условием, подчеркнул замминистра.

Он добавил, что пациент должен выбрать больницу, специалиста, у которого хочет получить услугу, и посмотреть, есть ли в этом учреждении знак НСЗУ, поскольку это означает, что там работает программа медицинских гарантий.

Заместитель министра отметил, что затем клиент должен записаться на определенное время на прием. «Если этот простой алгоритм мы выдерживаем, то услуга оплачивается нам НСЗУ. Если происходит что-то, что услуга предоставляется либо некачественно, либо нам отказывают в предоставлении ее бесплатно, то у каждого из нас будет механизм, как известить НСЗУ», - пояснил он.

«Все лекарства, которые необходимы нам в больнице на ту услугу, которая оплачивается НСЗУ, и которые предоставляются с Национальным перечнем лекарственных средств, входят в оплату услуг и обязательно должны быть предоставлены», - добавил Ковтонюк.

Он отметил, что некоторые услуги не будут входить в программу медицинских гарантий, и лечебные учреждения за них легально будут взимать оплату.

По словам Ковтонюка, речь идет о немедицинских услугах - улучшенный сервис и палата, услуги без направления, а также медицинских - стоматология, кроме детской и ургентной, услуги оздоровления. «Полный список таких услуг будет уточнен очень скоро НСЗУ и будет опубликован», - добавил замминистра.

По его словам, Минздрав и НСЗУ уже работают над целым пакетом нормативных актов, необходимых для запуска этих изменений, они будут приняты следующим правительством.

Ковтонюк добавил, что следующий парламент должен принять государственный бюджет на 2020 год, предусмотрев «достаточное финансирование для того, чтобы эти обязательства, взятые НСЗУ перед пациентами, могли быть выполнены».

Местные власти также должны завершить реорганизацию медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия для того, чтобы учреждение могло заключить договор с НСЗУ, а также компьютеризировать свои медицинские учреждения.