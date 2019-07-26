Счетчиками тепла в Украине оснащены 80% жилых домов

Новости Украины: Показатель оснащенности счетчиками тепла нежилых зданий составляет почти 79%.

Счетчиками тепловой энергии в Украине по состоянию на середину лета уже оснащены 80%, или более 65 тыс. жилых домов, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Отмечается, что лидерами по количеству жилых зданий, оснащенных узлами коммерческого учета тепловой энергии, являются Черкасская, Николаевская, Хмельницкая и Винницкая области.

Худшие показатели демонстрируют Кировоградская, Луганская и Тернопольская области.

Также сообщается, что показатель оснащенности счетчиками тепла нежилых зданий, а именно бюджетных и других учреждений Украины, составляет почти 79%. Лидером в этом показателе является Николаевская область. Худшие показатели демонстрируют - Житомирская и Черкасская области.

Как сообщалось ранее, в июне Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отсрочку введения в действие Закона ”О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения” и Закона ”О жилищно-коммунальных услугах» в части разделения тарифов за коммунальные услуги и штрафов за нарушение сроков установки счетчиков на тепло и воду.