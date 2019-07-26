Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 26.07.2019
Герус заявил, что цены на дизтопливо не поднимутся
Герус заявил, что цены на дизтопливо не поднимутся
Скоро откроют стеклянные секции пешеходного моста в Киев
Скоро откроют стеклянные секции пешеходного моста в Киев
Зидан рассказал о будущем Лунина
Зидан рассказал о будущем Лунина
Победитель Евровидения-2017 выступит в Украине
Победитель Евровидения-2017 выступит в Украине

Счетчиками тепла в Украине оснащены 80% жилых домов

Счетчиками тепла в Украине оснащены 80% жилых домов
00:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Показатель оснащенности счетчиками тепла нежилых зданий составляет почти 79%.

Счетчиками тепловой энергии в Украине по состоянию на середину лета уже оснащены 80%, или более 65 тыс. жилых домов, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Отмечается, что лидерами по количеству жилых зданий, оснащенных узлами коммерческого учета тепловой энергии, являются Черкасская, Николаевская, Хмельницкая и Винницкая области.

Худшие показатели демонстрируют Кировоградская, Луганская и Тернопольская области.

Также сообщается, что показатель оснащенности счетчиками тепла нежилых зданий, а именно бюджетных и других учреждений Украины, составляет почти 79%. Лидером в этом показателе является Николаевская область. Худшие показатели демонстрируют - Житомирская и Черкасская области.

Минрегион: в Украине появятся "парковки" для детских колясок

Как сообщалось ранее, в июне Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отсрочку введения в действие Закона ”О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения” и Закона ”О жилищно-коммунальных услугах» в части разделения тарифов за коммунальные услуги и штрафов за нарушение сроков установки счетчиков на тепло и воду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минрегион, Министерство регионального развития, Счетчик тепла, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
03 Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
04 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
05 Климкин поздравил Рааба с назначением на пост министра иностранных дел Великобритании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Суд продлил арест трем обвиняемым в харьковском теракте
Суд продлил арест трем обвиняемым в харьковском теракте
ЦИК обработала 99,94% протоколов: &quot;Слуга народа&quot; набирает 43,16% голосов
ЦИК обработала 99,94% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов
Боевики продолжают нарушать &quot;хлебное перемирие&quot;
Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие"
Популярный французский бренд Sonia Rykiel закрывается: причина
Популярный французский бренд Sonia Rykiel закрывается: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь