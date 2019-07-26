Итоги 25 июля: задержание российского танкера NEYMA, допрос Порошенко, Джонсон

Новости Украины: СБУ задержала российский танкер, отпустив в Россию его экипаж. "Жаркий" допрос Петра Порошенко в ГБР. Джонсон ведет Великобританию к жесткому выходу из ЕС.

Танкер блокировал прорыв украинских моряков через Керченский пролив

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе, и готовят ходатайство в суд о его аресте.

В украинской спецслужбе отмечают, что такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.

“На борту задержанного Украиной российского танкера Neyma находится экипаж, состоящий приблизительно из 15 граждан РФ”, - говорится в сообщении источника. По его словам, все они чувствуют себя удовлетворительно.

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было.

Следственные действия не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера NEYMA, поэтому оснований для задержания моряков не было, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Экипаж задержанного в Украине судна отправляется домой, судно остается в Измаиле, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко.

В ООН ознакомлены с сообщением в СМИ о задержании Украиной российского танкера, но пока не имеют независимой оценки обстоятельств инцидента и призывают стороны воздержаться от эскалации.

В то же время в ООН напомнили о задержанных ранее Россией украинских моряках и кораблях.

Адвокат Николай Полозов выразил надежду на возвращение украинских моряков после задержания российского танкера.

На вопрос "Повлияет ли задержание российского танкера на переговоры об освобождении украинских моряков?" Полозов ответил: "Надеюсь, что нет. Ведь освобождение украинцев - требование Международного трибунала по морским делам, и выполнение этого решения остается важным для России. Я видел заявления МИД РФ о том, что он озабочен возможным арестом членов экипажа танкера, но, насколько я понимаю из сообщений, никого не арестовали".

Порошенко в ГБР

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в четверг пришел в Государственное бюро расследований.

"Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускают и господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов - ред.), и отдельные представители ГБР, и сегодня прийти сюда, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации, чтобы дискредитировать Украину", - сказал Порошенко журналистам в четверг в Киеве.

После допроса пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований произошли столкновения.

"Титушки только напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и сбежали в сторону площади Победы", - написал Арьев.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко обеспокоен тем, что в Государственном бюро расследований (ГБР) происходит утечка материалов, и не исключает, что эти данные попадают в РФ.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией его команда обратится в ГБР.

Ветеран полка “Азов” Никита Макеев с позывным “Одиссей”, который возле здания ГБР запрыгнул на автомобиль Петра Порошенко, якобы хотел передать ему некачественные бронежилеты.

Также он отметил, что хотел “отомстить Порошенко за пять лет унижений иностранных добровольцев”.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту нападения на автомобиль Петра Порошенко по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко на встрече в четверг с делегацией США во главе со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером заверил, что его политическая сила продолжит защищать национальные интересы Украины, а также поднял вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО.

Brexit без соглашения очень вероятен

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье категорически отверг требование британского премьера Бориса Джонсона убрать из соглашения механизм backstop для границы с Ирландией.

“Барнье назвал идею Джонсона об изъятии механизма backstop неприемлемой... Он обвинил британского премьера в попытке оказать давление на единство Евросоюза. Дипломат подчеркнул, что вариант выхода Великобритании из ЕС без соглашения никогда не был выбором Брюсселя”, - говорится в сообщении.

Великобритания готова выйти из Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности, заявил в четверг новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.