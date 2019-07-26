Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье

Спатифиллум . Красивое растение не только дополняет интерьер жилища, но и помогает женщинам обрести счастье в личной жизни. Благодаря энергетике цветка ссоры в семьях прекращаются, а одинокие представительницы прекрасного пола быстро находят свою любовь.

Фиалка. Небольшие красивые цветы помогают женщинам обрести внутреннюю гармонию. Тем, кто содержит эти растения, удается сгладить конфликты в семье и обрести истинное счастье. Сложный период в жизни женщины быстро завершается, если у нее на подоконнике цветет белая фиалка.

Гибискус. Цветок помогает обрести счастье, а также разжигает страсть между партнерами. Его часто называют цветком мира, способным предотвратить конфликты и не дать супругам поссориться.

Хойя. Еще одно растение, которое приносит женщинам счастье. Расположенный в спальне цветок помогает паре поддерживать огонь любви и не ссориться по пустякам.

Калатея. Растение способно привлечь в жизнь женщины счастье, а также улучшить взаимоотношения в семье. Его располагают в спальне, чтобы позитивная энергетика циркулировала в пространстве и помогала супругам сохранять мир и лад.

Оксалис. Цветок привлекает счастье и везение. Оно настраивается на энергетику своей владелицы и помогает ей преодолевать жизненные невзгоды. Кроме того, это цветок оберегает семейные отношения, а также помогает девушкам найти истинную любовь.

Герань. Уникальное растение очищает и дезинфицирует воздух, предотвращает в семьях размолвки и привлекает счастье. Среди полезных свойств этого цветка отмечают способность защищать семью от отрицательного воздействия извне: сглаза, порчи, приворотов, зависти.

Цикламен. Это растение называют волшебным из-за того, что оно притягивает в дом счастье и благополучие. Благодаря его энергетике женщинам проще справляться с перепадами настроения.

Камелия. Уникальная энергетика цветка помогает женщинам избавиться от страхов и комплексов, почувствовать уверенность в своих силах и достичь успеха на работе и в личной жизни.

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Толстянка. Это растение известно как денежное дерево, и неспроста. Благодаря особой энергетике растения в доме прекращаются проблемы с финансами. Ухоженное растение привлекает везение и избавляет от неприятностей. У многих женщин это растение зацветает, сообщая, что черная полоса в жизни закончилась и впереди их ждет лишь счастье.

Каждое растение нуждается в уходе и заботе. Добрые слова и бережное отношение к цветам помогут им «работать» на благо своего владельца. Кроме того, женщинам стоит укреплять свою энергетику, чтобы внешние факторы не могли навредить и лишить счастья, которого достойна каждая.