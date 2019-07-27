На пляж сходить не получится: погода в Украине на выходных

Новости Украины: На Западе и Востоке Украины - дожди, в центральных областях - облачно с прояснениями.

27 июля в южной части Украины, большинстве центральных, Киевской и Черниговской областях - без осадков. На остальной территории местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Ночью 27 июля будет до 13-18 °, на побережье морей около 20 °; днем 24-29 °, на юге страны до 32 °. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

В столице 27 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 16-18 °, днем 26-28 °.

В Киевской области - переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/сек. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на субботу, 27 июля, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29,дождь, гроза

Львов – +25...+27, дождь

Ивано-Франковск – +25...+27, дождь

Тернополь – +26...+28, дождь

Черновцы – +26...+28, дождь

Хмельницкий – +26...+28, дождь

Луцк – +26...+28, дождь

Ровно – +26...+28, дождь

Житомир – +26...+28, переменная облачность, сухо

Винница – +27...+29, дождь

Одесса – +28...+30, переменная облачность, сухо

Николаев – +29...+31, переменная облачность, сухо

Херсон – +28...+30, переменная облачность, сухо

Симферополь – +29...+31, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность, сухо

Черкассы – +26...+28, переменная облачность, сухо

Чернигов – +26...+28, переменная облачность, сухо

Сумы – +25...+27, дождь

Полтава – +25...+27, переменная облачность, сухо

Днепр – +25...+27, дождь, гроза

Запорожье – +27...+29, переменная облачность, сухо

Донецк – +26...+28, дождь

Луганск – +25...+27, дождь

Харьков – +26...+28, дождь

Киев – +26...+28, переменная облачность, сухо

28 июля осадков в Украине не ожидается. Днем 29 июля на Закарпатье, Прикарпатье, местами и на севере Левобережья - кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20 °, на побережье морей до 23 °; днем 26-31 °, в южной части и местами в центральных областях 29-34 °.

В Киеве и области 28-29 июля — без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

30-31 июля в Украине возможны кратковременные дожди, грозы. Преимущественно без осадков - 30 июля в южной части страны и 31 июля на севере Левобережья.

Температура ночью 14-20 °, на побережье морей до 23 ° 31 июля в северных, Полтавской и Харьковской областях 10-16 °; Днем 30 июля 26-32 °, на юге страны местами до 35 °, в западных и северных областях 23-29 °, 31 июля в Украине прогнозируется снижение дневной температуры на 3-5 °.

В Киеве и области 30-31 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура 30 июля ночью 15-20 °, днем 24-29 ° 31 июля понижение ночью до 11-16 °, днем до 20-25 °.