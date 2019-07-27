Скачать
Суббота, 27.07.2019
Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
Смертность в ЕС от гепатита больше, чем от СПИДа и туберкулеза
Смертность в ЕС от гепатита больше, чем от СПИДа и туберкулеза
Сборная Украины разгромила Данию на старте Евробаскета U-18
Сборная Украины разгромила Данию на старте Евробаскета U-18
Приметы и обряды на 27 июля - День Стефана Чудотворца
Приметы и обряды на 27 июля - День Стефана Чудотворца

На пляж сходить не получится: погода в Украине на выходных

Смотрите фото (5)
На пляж сходить не получится: погода в Украине на выходных
08:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: На Западе и Востоке Украины - дожди, в центральных областях - облачно с прояснениями.

27 июля в южной части Украины, большинстве центральных, Киевской и Черниговской областях - без осадков. На остальной территории местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Ночью 27 июля будет до 13-18 °, на побережье морей около 20 °; днем 24-29 °, на юге страны до 32 °. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

В столице 27 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 16-18 °, днем 26-28 °.

В Киевской области - переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/сек. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на субботу, 27 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +27...+29,дождь, гроза
  • Львов – +25...+27, дождь
  • Ивано-Франковск – +25...+27, дождь
  • Тернополь – +26...+28, дождь
  • Черновцы – +26...+28, дождь
  • Хмельницкий – +26...+28, дождь
  • Луцк – +26...+28, дождь
  • Ровно – +26...+28, дождь
  • Житомир – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Винница – +27...+29, дождь
  • Одесса – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +29...+31, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +29...+31, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Черкассы – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Чернигов – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Сумы – +25...+27, дождь
  • Полтава – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Днепр – +25...+27, дождь, гроза
  • Запорожье – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Донецк – +26...+28, дождь
  • Луганск – +25...+27, дождь
  • Харьков – +26...+28, дождь
  • Киев – +26...+28, переменная облачность, сухо

28 июля осадков в Украине не ожидается. Днем 29 июля на Закарпатье, Прикарпатье, местами и на севере Левобережья - кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Приметы и обряды на 27 июля - День Стефана Чудотворца

Температура ночью 15-20 °, на побережье морей до 23 °; днем 26-31 °, в южной части и местами в центральных областях 29-34 °.

В Киеве и области 28-29 июля — без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

30-31 июля в Украине возможны кратковременные дожди, грозы. Преимущественно без осадков - 30 июля в южной части страны и 31 июля на севере Левобережья.

Знаменательные события в истории: 27 июля 2019 года

Температура ночью 14-20 °, на побережье морей до 23 ° 31 июля в северных, Полтавской и Харьковской областях 10-16 °; Днем 30 июля 26-32 °, на юге страны местами до 35 °, в западных и северных областях 23-29 °, 31 июля в Украине прогнозируется снижение дневной температуры на 3-5 °.

В Киеве и области 30-31 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура 30 июля ночью 15-20 °, днем 24-29 ° 31 июля понижение ночью до 11-16 °, днем до 20-25 °.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Выходные, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
02 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
03 Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
04 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Украина выдвинула кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Официальный курс валют от НБУ на 27 июля
Официальный курс валют от НБУ на 27 июля
В Ираке погибло 3 человека в результате теракта
В Ираке погибло 3 человека в результате теракта
Боевики нарушили &quot;режим тишины&quot; в ООС
Боевики нарушили "режим тишины" в ООС
Рецепт дня: сырники с изюмом
Рецепт дня: сырники с изюмом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь