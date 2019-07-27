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Евродепутат: Мы будем напоминать РФ об украинских заключенных поименно

Евродепутат: Мы будем напоминать РФ об украинских заключенных поименно
06:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Пятрас Ауштрявичус депутат Европарламента: Мы и в дальнейшем будем оглашать все имена узников Кремля.

Европарламент нового состава продолжит уделять большое внимание освобождению украинских заложников Кремля и будет вспоминать их поименно.

Об этом корреспонденту Укринформа в Брюсселе заявил евродепутат из состава политической группы Обновление Европы Пятрас Ауштрявичус.

«Мы и в дальнейшем будем оглашать все имена. Я очень поддерживаю эту инициативу, которая была воплощена в резолюции Европарламента (от 18 июля – ред.), где мы выложили имена политических заключенных в России, все ситуации, при которых эти люди были лишены свободы. Мы их называем политическими заключенными, и пусть российская сторона знает об этом. Этот статус четко определен в международном праве», - отметил европейский политик.

Он выразил убеждение, что Москва постоянно создает какие-то предпосылки и ищет причины, чтобы затянуть переговорный процесс по освобождению украинских заложников. Таким образом она старается протолкнуть определенные решения или помочь определенным политическим силам.

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«Такая тактика мешает выйти на обмен пленными, но очевидно, что у россиян свой план относительно этого. Со своей стороны мы сделаем все возможное, мы постоянно поднимаем вопрос о политзаключенных Кремля на международном уровне. Стоит быть реалистами. Кремлевские стены высокие и толстые, наверное, поэтому звук сквозь эти стены не проходит. Мы будем раз за разом напоминать россиянам об этой проблеме. Такое напоминание имеет значение, как для поддержания самих политзаключенных, так и для семей, для тех, кто ждет возвращения своих родных людей», - заметил Ауштрявичус

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Кремль, Россия, Европарламент, РФ, Евродепутат, Пятрас Ауштрявичус.
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