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Приметы и обряды на 27 июля - День Стефана Чудотворца
Приметы и обряды на 27 июля - День Стефана Чудотворца

Приметы и обряды на 27 июля - День Стефана Чудотворца

Приметы и обряды на 27 июля - День Стефана Чудотворца
08:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Считается, что с 27 июля постепенно наступает осень.

Старинные поверья говорили о том, что 27 июля на свет выходит нечистая сила в виде молнии, которую очень боялись и старались без особой необходимости не покидать свои дома во время грозы. Погода становится очень переменчивой в этот период.

Сегодня по церковному календарю День Стефана Чудотворца. Этот святой очень почитается церковью, а его мощи стали нетленными. Прославился Стефан своим добрым сердцем, ведь он всегда помогал людям. А в этот день помощь понадобится всем, ведь сегодня существует большая угроза.

В этот день принято молиться Чудотворцу, святому Стефану. У него можно попросить защиты от любой напасти и покровительства в любом деле, с которым человек не может справиться самостоятельно.

Сегодня помощь Чудотворца понадобится, так как день опасный. Именно 27 июля чаще всего бывают грозы, и грозы страшные — с молниями, градом. Они были главной опасностью того времени, от которых люди часто гибли. Однако все-таки со временем заметили, что в одни деревья молнии ударяют намного чаще, чем в другие.

Так, впоследствии поняли, что не стоит находиться в грозу под сосной, елью, дубом, березой – их корни уходят глубоко в землю и выполняют роль своеобразных «антенн»-проводников молнии. А вот, невысокий кустарник считали наилучшим убежищем. Во время грозы, тем не менее, старались читать специальные заговоры. После дождя появлялось много грибов, и за ними в лес 27 июля отправляли детей, поскольку взрослые были заняты полевыми работами.

Была распространена примета, согласно которой именно в этот день нужно обязательно задобрить Полевого – духа, который живет в поле. Это необходимо для того чтобы он защищал посевы от непогоды. Для этого готовили горшок каши, который оставляли у последней полосы жатвы. На саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что этот обряд является залогом хорошего урожая в следующем году. Распространены были дозоры – когда крестьяне по очереди выходили в поле и следили за тем, чтобы сено не развеял ветер, который в этот период мог быть достаточно сильным. Верили в то, что нечистая сила 27 июля может обратиться птицей, домашним животным и даже ребенком. Чтобы предотвратить пакости со стороны бесов, люди внимательно наблюдали за полями.

В православной церкви в этот день почитается память святого Акила – одного из 70 апостолов. По происхождению он был иудеем и родился в Понте, но впоследствии жил в Риме до тех пор, пока император Клавдий не издал указ о его изгнании. Вместе со своей супругой Присциллой Акила поселился в Коринфе и там познакомился с апостолом Павлом. Вместе они стали заниматься распространением христианской веры.

 Знаменательные события в истории: 27 июля 2019 года

Народные приметы:

  • Чайки плавают в водоемах – погода будет хорошей.
  • Если Полевого кашей накормить – примета к тому, что он убережет посевы от непогоды.
  • Если на рассвете заметишь, что солнце восходит и оно окрашено в красный цвет, а потом вскоре оно спрячется в облака — то жди грозы.
  • Нет дождя в этот день — осень будет погожей и теплой.
  • Пошел дождь 27 июля — еще неделю земля не просохнет.
  • Приметы на 27 июля не советуют выходить людям из дома в грозу. В этот день молнии чаще всего попадают в людей.
  • Сны сегодня вещие, но ничего важного не сулят.
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