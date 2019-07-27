В Киеве стартовал Крестный ход УПЦ МП

Новости Украины: В столице Украины начался Крестный ход украинской православной церкви московского патриархата.

В столице верующие помалу шагают к ул. Владимирской, где начнется крестный ход ко Дню Крещения Руси.

Об этом сообщает "112 Украина".

Как сообщается, в Киеве перекрыли некоторые дороги. В частности на таких участках как ул. Владимирская, между Софиевской и Михайловской площадью, ул. Крещатик, Европейская площадью, ул. Грушевского и Ивана Мазепы.

"Относительно мер безопасности, здесь активно работают правоохранители.

Они группируются и расходятся по своей точках, чтобы обеспечить порядок во время шествия", - добавила корреспондент.

Отмечается, что шествие начнется с молебна на ул. Владимирской, а дальше с мощами верующие планируют пройти по центру столицы до Киево-Печерской лавры, где состоится праздничная Божественная Литургия.

В обеспечении общественного порядка во время крестного хода в Киеве задействованы все подразделения киевской полиции, в частности, на службу заступили специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, нацгвардейцы уже скоординировали свои действия с правоохранителями, изучили маршруты передвижения верующих и сформировали дополнительные резервные группы для немедленного прекращения правонарушений.

"После проведения инструктажей правоохранители заступили на места несения службы. Мы принимаем большой комплекс мер, чтобы не допустить нарушений при крестном ходе.

В случае возникновения нештатных ситуаций готовы сразу реагировать и пресекать противоправные действия", - подчеркнул начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Напомним, 27 и 28 июля будут проходить крестные ходы, посвященные 1031-й годовщины дня крещения Киевской Руси-Украины. На 27 июня анонсирован крестный ход от УПЦ. Православная церковь Украины запланировал свое мероприятие на 28 июня.

Во время крестного хода в Киеве ожидается участие более 20 тыс. верующих, а к обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции. В центре столицы 28 июля ограничат дорожное движение в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины.