Скачать
Суббота, 27.07.2019
Кандидаты на пост глав Минздрава и МОН: ответ главы штаба "Слуги народа"
Кандидаты на пост глав Минздрава и МОН: ответ главы штаба "Слуги народа"
Скниловская трагедия: сегодня 17 годовщина ужасной катастрофы
Скниловская трагедия: сегодня 17 годовщина ужасной катастрофы
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу
Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу

В Киеве стартовал Крестный ход УПЦ МП

В Киеве стартовал Крестный ход УПЦ МП
13:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: В столице Украины начался Крестный ход украинской православной церкви московского патриархата.

В столице верующие помалу шагают к ул. Владимирской, где начнется крестный ход ко Дню Крещения Руси.

Об этом сообщает "112 Украина".

Как сообщается, в Киеве перекрыли некоторые дороги. В частности на таких участках как ул. Владимирская, между Софиевской и Михайловской площадью, ул. Крещатик, Европейская площадью, ул. Грушевского и Ивана Мазепы.

"Относительно мер безопасности, здесь активно работают правоохранители.

Они группируются и расходятся по своей точках, чтобы обеспечить порядок во время шествия", - добавила корреспондент.

Отмечается, что шествие начнется с молебна на ул. Владимирской, а дальше с мощами верующие планируют пройти по центру столицы до Киево-Печерской лавры, где состоится праздничная Божественная Литургия.

В обеспечении общественного порядка во время крестного хода в Киеве задействованы все подразделения киевской полиции, в частности, на службу заступили специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, нацгвардейцы уже скоординировали свои действия с правоохранителями, изучили маршруты передвижения верующих и сформировали дополнительные резервные группы для немедленного прекращения правонарушений.

"После проведения инструктажей правоохранители заступили на места несения службы. Мы принимаем большой комплекс мер, чтобы не допустить нарушений при крестном ходе.

В случае возникновения нештатных ситуаций готовы сразу реагировать и пресекать противоправные действия", - подчеркнул начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

День крещения Руси и Крестный ход: в центре Киева ограничат движение транспорта

Напомним, 27 и 28 июля будут проходить крестные ходы, посвященные 1031-й годовщины дня крещения Киевской Руси-Украины. На 27 июня анонсирован крестный ход от УПЦ. Православная церковь Украины запланировал свое мероприятие на 28 июня.

Во время крестного хода в Киеве ожидается участие более 20 тыс. верующих, а к обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции. В центре столицы 28 июля ограничат дорожное движение в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Транспорт, Праздник, УПЦ МП, УПЦ, День Крещения Руси, Праздники в июле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
02 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
03 Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
04 Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
05 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве стартовал Крестный ход УПЦ МП
В Киеве стартовал Крестный ход УПЦ МП
Джонсон и Трамп встретятся на саммите G7
Джонсон и Трамп встретятся на саммите G7
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд
Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь