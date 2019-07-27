День Владимира: история и традиции праздника

Новости Украины: День Владимира, в честь дня святого равноапостольного, великого князя Владимира, отмечают 28 июля.

Завтра, 28 июля, в Украине отмечают День ангела Владимира, а приурочена эта дата ко дню памяти великого киевского князя. Этот мужчина сильно почитается в обществе, поскольку именно он, как считается, крестил Русь.

Именно князь Владимир Великий стал покровителем для всех мужчин с этим именем. В переводе со славянского Имя Владимир означает "владеющий миром", или вариант имени Вальдемар - славный властитель (герм.).

Кстати, именины Владимира мы празднуем несколько раз в году: 1 февраля — священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, 4 июня — мученик Иоанн-Владимир, князь Сербский, 28 июля — равноапостольный великий князь Владимир (во Святом Крещении Василий), 29 августа — мученик иерей Владимир и его брат Борис, 17 октября — благоверный князь Владимир Ярославич Новгородский.

Кто такой Владимир Великий: история дня Владимира

Владимир, прозванный в народе Красное Солнышко, был внуком святой равноапостольной великой княгини Ольги.

В 987 году Владимир, захватив принадлежавший на тот момент Византийской империи Херсонес и угрожая походом на Константинополь, потребовал у византийских императоров-соправителей Василия и Константина руки их сестры, царевны Анны. Братья дали согласие на брак при условии, что киевский князь примет христианство.

По преданию, перед свадьбой Владимир внезапно ослеп. В надежде на исцеление будущего супруга Анна предложила ему как можно скорее креститься. И во время крещения Владимир и впрямь прозрел. После чего и произнес свою знаменитую фразу: "Теперь я узрел Бога Истинного!" Это чудо так поразило многих дружинников князя, что и те крестились. А затем последовало обращение в христианство всего государства.

За крещение Руси князь Владимир и почитается Церковью как равноапостольный святой.

У князя Владимира в целом было 12 сыновей и еще усыновленный сын князя Ярополка – Святополк. Все они были князьями в важных центрах Руси.

Умер Владимир 15 июля 1015 в селе Берестово под Киевом, а похоронили его в светлице в Десятинной церкви при огромном количестве присутствующих. Чтить память святого Владимира начали уже в XI веке, однако только в XIII веке происходит общецерковная канонизация и зачисление князя к лику святых.

День Владимира: как отмечают в Украине

Обычно в этот День поздравляют всех Владимиров с днем рождения. Также принято молиться иконе святого Владимира, которую можно встретить в любом храме. Всего таких икон существует множество, а какому из образов молиться, зависит от желания верующего.

Образ Владимира уважают издавна, почитают как правоохранители, так и военные. Кроме того, молятся перед иконой и люди со слабым зрением или тяжелобольные, поскольку есть верование, что князь был очень больным и практически ослеп, но после своего крещения победил эту болезнь, поэтому это вселяет надежду на исцеление.