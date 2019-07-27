День крещения Киевской Руси-Украины 2019: история и приметы

Новости Украины: В Украине 28 июля является государственным праздником, именуемым Днем Крещения Киевской Руси - Украины, который отмечается ежегодно.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси - Украины и в то же время чтят память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Крещение Киевской Руси - Украины отмечается согласно Указу Президента от 25 июля 2008 года.

История

Среди всех реформ государства, совершенных князем Владимиром самой важной была религиозная. Сначала князь пытался реформировать язычество, но из этого ничего не вышло, ведь старая религия, признаками которой были многобожие, многоженство и кровавые жертвы, полностью себя исчерпала. Поэтому Владимир в 988 году принял христианство из Византии и ввел его в качестве государственной религии на Руси - шаг абсолютно рациональный, ведь Византия в то время была самой мощной и богатой державой континента, центром цивилизации.

Именно цивилизованная Византия была предметом мечтаний и зависти киевских князей, которых соседи вполне справедливо считали дикими варварами. "Варвары-Русь, народ жестокий и немилосердный, что не знает ласки к людям", - такую характеристику давали чужие летописцы нашим далеким предкам.

Христианизация Руси означала вхождение ее в мировую христианскую общину, нахождения нею своего места в содружестве христианских государств. С принятием христианства Киевское государство, согласно тогдашним представлениям, будто очищалась от скверны и еще из "не страны" становилась страной и одновременно членом христианской содружества.

В глазах Византии принятие Русью христианства окончательно закрепило легитимность власти киевских князей, или сказать, узаконило государственность. Христианство стало мощным толчком для развития образования и культуры: начали открываться школы, в Киеве был построен главный храм Руси - Десятинная церковь Богородицы.

Принятие христианства от Константинополя, а не от Рима, привело к тому, что Русь в середине XI в. оказалась по восточную сторону Большого раскола 1054 года. Цивилизационные последствия этого события оказали огромное влияние на всю последующую историю восточнославянских стран.

Приметы

Украинцы верят в магическую силу святых дат, а День памяти князя Владимира - не исключение. 28 июля считают:

Что нельзя работать в праздник, это грех и небогоугодное дело.

Всегда в День памяти Владимира Красно Солнышко тепло и ясно.

Если с утра пошел дождь, то он освятил и землю и людей, попавших под него и обязательно после дождя весь день будет солнечно и тепло.

Нельзя работать в поле, ведь по просторам беснуются злые духи, которых прогнал Владимир из домов украинцев.

Плохой приметой считают уборку и домашние хлопоты.

Девушкам категорически нельзя работать, надо хорошо отдохнуть, все мелкие поручения должны в этот день выполнять мужчины.

Нельзя пить алкоголь и сквернословить, это призывает злых духов обратно.