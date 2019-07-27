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Суббота, 27.07.2019
Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
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Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования

Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
20:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Аваков лично проконтролирует расследование по главе полиции Днепропетровщины.

По факту событий вокруг дорожного инцидента, произошедшего в 2018 году в Днепропетровской области с участием водителя главы областной полиции, начато служебное расследование, которое находится на контроле главы МВД Арсена Авакова.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции .

"27 июля в средствах массовой информации появилось видео, вызвавшее резонанс в обществе. Подробные обстоятельства события, которое имело место в г. Днипро с участием водителя руководителя ГУНП в Днепропетровской области, будут установлены в ходе служебного расследования", - говорится в сообщении .

В Нацполиции заверили, что о ходе проверки и ее результаты общественность и представители средств массовой информации будут уведомлены в кратчайшие сроки.

"Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова", - отметили в ведомстве.

Зеленский потребовал от Авакова уволить главу ГУНП в Днепропетровской области

Ранее Президент Владимир Зеленский потребовал немедленного освобождения Виталия Глуховери от должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в связи с дорожным инцидентом, произошедшим в 2018 году. Так глава государства отреагировал на видео с подробностями инцидента, которое появилось в соцсетях.

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Днепропетровская область, Арсен Аваков, Нацполиция, Виталий Глуховеря.
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