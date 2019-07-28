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Супрун рекомендует: где читать самую новую информацию о здоровье

Супрун рекомендует: где читать самую новую информацию о здоровье
07:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Ульяна Супрун призывает украинцев доверять информации лишь на проверенных и надежных источниках.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что заботиться о своем здоровье также означает быть осведомленным, и посоветовала, какими ресурсами следует пользоваться.

Об этом чиновник написал в Facebook.

Супрун призвала украинских граждан тщательно выбирать ресурсы, где читаете о здоровье.

"В такие не входят те, которые: содержат ссылки на вымышленные исследования, или вообще не имеют ссылок на доказательства, в которых выводы базируются на сложившихся традициях либо практиках ("так лечились в древнем Китае"), информация апеллирует к эмоциям ("одна таблетка, которая вылечит рак") или освещена однобоко, в тексте имеются предубеждения и заметны логические ошибки", - написала она.

По её словам, следует стараться находить и читать самую новую информацию о здоровье.

Супрун подчеркнула, что самый низкий уровень имеют отдельные мнения экспертов (даже если это профессор), описание отдельных случаев либо небольшие когортные исследования. Самый высокий - систематические обзоры и мета-анализы. Они являются одними из самых достоверных способов анализа научных данных.

Она призвала не искать советов в интернете и читать важно только на проверенных и правдивых ресурсах, а также совершенствовать знания английского языка, ведь большинство авторитетных ресурсов публикуют информацию именно на английском, ибо это язык современной науки.

"Универсальный совет для всех - прокачивать знания о здоровом образе жизни. И не только читать об этом, но и выполнять советы", - подчеркнула чиновник.

Она напомнила, что в вопросах здоровья главный советчик - ваш врач.

Кроме того, Супрун предоставила список ресурсов, где можно читать о здоровье.

"Нас часто просят написать пост о том, что мы уже писали. Для того, чтобы находить информацию было удобнее - мы создали сайт, где собраны и обновляются все наши сообщения с фейсбука. С удобным поиском. Запоминайте, сохраняйте и пользуйтесь. Вот линк", - написала она.

Чиновник также опубликовала перечень ресурсов с достоверной научной информацией: Это официальные сайты и ресурсы международных организаций, научных институтов, авторитетных университетов и баз с научными статьями.

Она посоветовала страницу Министерство здравоохранения Украины, а также как подписаться на рассылку здорового человека. "Сделайте это и получайте каждую неделю подборку полезной информации о здоровье. Подписаться легко - заполните эту форму",- написала чиновник.

Супрун рекомендует страницу Центр общественного здоровья Украины и сайте: https://phc.org.ua

"По этой ссылке - перечень именно украинских врачей и ресурсов, на которые стоит подписаться в фейсбуке", - отметила она.

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Все по теме:

Здоровье, Минздрав, Медицина, Врач, Ульяна Супрун.
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