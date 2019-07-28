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Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины
Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины

Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины

Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины
09:24 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины: Согласно Указу Президента от 25 июля 2008 года ежегодно, 28 июля, отмечается День крещения Киевской Руси - Украины.

Сегодня День крещения Киевской Руси - Украины. Эта дата отмечается в Украине согласно Указу Президента от 25 июля 2008 года ежегодно в этот день.

Вместе с тем в этот же день Православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси. Среди всех реформ Русского государства, совершенных Владимиром, конечно же самой важной была религиозная.

Сначала князь пытался реформировать язычество, но из этого ничего не вышло, ведь старая религия, признаками которой были многобожие, многоженство и кровавые жертвы, полностью себя исчерпала.

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Поэтому Владимир в 988 году принял христианство из Византии и ввел его в качестве государственной религии на Руси - шаг абсолютно рациональный, ведь Византия в то время была самой мощной и богатой державой континента, центром цивилизации.

Именно цивилизованная Византия была предметом мечтаний и зависти киевских князей, которых соседи вполне справедливо считали дикими варварами.

"Варвары-Русь, народ жестокий и немилосердный, что не знает ласки к людям", - такую характеристику давали чужие летописцы нашим далеким предкам.

Христианизация Руси означала вхождение ее в мировую христианскую общину, нахождения нею своего места в содружестве христианских государств.

С принятием христианства Киевское государство, согласно тогдашним представлениям, будто очищалась от скверны и еще из "не страны" становилась страной и одновременно членом христианской содружества.

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В глазах Византии принятие Русью христианства окончательно закрепило легитимность власти киевских князей, или сказать, узаконило государственность.

Христианство стало мощным толчком для развития образования и культуры: начали открываться школы, в Киеве был построен главный храм Руси - Десятинная церковь Богородицы (996).

Принятие христианства от Константинополя, а не от Рима, привело к тому, что Русь в середине XI в. оказалась по восточную сторону Большого раскола 1054 года.

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Цивилизационные последствия этого события оказали огромное влияние на всю последующую историю восточнославянских стран.

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