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День Владимира и крещение Киевской Руси-Украины: обычаи и народные приметы
День Владимира и крещение Киевской Руси-Украины: обычаи и народные приметы

День Владимира и крещение Киевской Руси-Украины: обычаи и народные приметы

День Владимира и крещение Киевской Руси-Украины: обычаи и народные приметы
12:41 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: www.pinterest.com

Новости Украины: 28 июля - Крещение Руси, а также День Владимира Красно Солнышко.

Сегодня по церковному календарю большой праздник. Почитается сразу несколько святых и знаменательное событие. Но, несмотря на значимость дня, он всегда был одним из самых опасных за лето. Приметы на 28 июля помогут избежать опасности.

Обычаи на 28 июля - Владимир и Крещение Руси

Сегодня большой исторический праздник - Крещение Руси. Событие национального характера произошло 28 июля под покровительством князя новгородского Владимира Святославовича, известного также как Владимир Красно Солнышко. Поэтому сегодня также почитают личность князя.

Также этот день посвящен двум раннехристианским святым мученикам Кирику и Иулите. Иулита рано овдовела, осталась одна с маленьким ребенком, была богатой, но отказалась от всего и подалась в бега. За ней последовал Кирик. Но Иулиту схватили, она признала себя христианкой, за что ей отсекли голову. А Кирика скинули с моста. Тело Иулиты и ее ребенка без погребения кинули за городскими стенами. Их смерть была ужасной.

Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины
Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - УкраиныЧитать полностью

С тех пор этот день несет на себе отпечаток мученической смерти Кирика и Иулиты с ее ребенком. Поэтому 28-го июля люди всегда опасались.

Сегодня ни в коем случае никому нельзя работать. Особенно, в поле или на земле. Но запрет распространяется на любую работу, даже домашнюю, бытовую. Те, кто работают, подвергаются большим несчастьям, с ними происходят опасные ситуации, большой риск травмы.

Также нужно поберечься женщинам. Лучше из дома вообще не выходить, так как приметы на 28 июля говорят, что сегодня буйствуют полудницы - духи, которые нападают на женщин, сводят их с ума, а потом соблазняют мужчин, убивают стариков, уводят детей.

Приметы на 28 июля - Владимир и Крещение Руси

Поздравления с Днем крещения Киевской Руси-Украины на украинском языке
Поздравления с Днем крещения Киевской Руси-Украины на украинском языкеЧитать полностью

Если вечером по земле туман стелется, то жди дождя.

А вот если рано утром пройдет дождик, то весь день будет солнечным.

Вечером стрекот кузнечиков очень громкий - следующий день будет очень жарким.

Приметы на 28 июля говорят, что сегодня никому нельзя работать, иначе беда случится.

На Крещение Руси нельзя женщинам выходить из дома, иначе их жизнь пойдет под откос.

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Праздник, История, Традиции, Приметы, Народные приметы, 28 июля, День крещения Киевской Руси - Украины, День Владимира, Праздники в июле.
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