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Епифаний заявил, что кафедральный собор ПЦУ в Крыму находится под угрозой

Епифаний заявил, что кафедральный собор ПЦУ в Крыму находится под угрозой
13:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Россия пытается уничтожить кафедральный собор ПЦУ в оккупированном Крыму.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подчеркнул, что Россия пытается уничтожить кафедральный собор святых равноапостольных князей Владимира и Ольги и Управление Крымской епархии Православной Церкви Украины в городе Симферополе.

Как передает корреспондент, об этом он заявил журналистам после крестного хода ПЦУ по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины и молебна за Украину в Киеве.

"Мы едины, мы сохраняем единство и в дальнейшем будем совместно с нашем Украинским государством развивать нашу единую поместную Украинскую православную церковь", - заявил он.

Кроме того, митрополит Епифаний сообщил о результатах заседания Синода ПЦУ, которое состоялось 27 июля. "Это было очередное заседание Священного Синода. Последние месяцы практически ежемесячно мы собираемся на заседание Синода. На этом заседании мы приняли несколько решений. В частности, обратили внимание на ситуацию, которая сейчас сложилась с нашей епархией в Крыму, потому что Российское государство пытается уничтожить наш центральный кафедральный собор (в Крыму - ред.), поэтому мы обратились ко всем тем, кто причастен к этим позорным действиям, они получат свое наказание не только здесь, на земле", - подчеркнул предстоятель.

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Кроме того, по его словам, во время заседания Синода ПЦУ 27 июля были приняты решения о создании двух монастырей и обсуждены вопросы, которые "беспокоят нас в настоящее время".

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Симферополь, Крым, Крещение Руси, Епифаний, ПЦУ.
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