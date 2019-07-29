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Нацполиция будет судиться из-за ямы на дороге в Ровенской области

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Нацполиция будет судиться из-за ямы на дороге в Ровенской области
08:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Коп разбил свой служебный автомобиль из-за выбоины на дороге, считают его коллеги.

Причинно-следственная связь между выбоиной и ДТП в Рокитновском районе с участием полицейского будет устанавливать суд. Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции в Ровенской области.

“Автопроисшествие произошло 26 июля около 15 часов на автодороге „Рокитное-Боровое-Вежица“ вблизи села Залавье Рокитновского района. За рулем служебного авто находился полицейский. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства”, — говорится в сообщении.

“Установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции Рокитнивского отделения в составе 32-летнего старшего сержанта полиции и 22-летней напарницы, старшего лейтенанта, двигался в село Купель. Там местная жительница сообщила о домашнем насилии со стороны мужа”, — добавляют в пресс- службе.

По словам 32-летнего водителя, вблизи села Залавье из-за непогоды он не заметил выбоины и колесом попал в яму. Транспортное средство “Renault Duster” начало заносить и через определенное расстояние автомобиль съехал с дороги и перевернулась.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механических повреждений.

На 32-летнего водителя составили административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

Кроме того, в соответствии с Приказом МВД Украины “Об утверждении инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные не в автоматическом режиме” вчера, 27 июля, работники полиции совместно с представителями райавтодора обследовали участок дороги, где произошло ДТП . При обследовании неподалеку ДТП действительно обнаружили выбоину. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности работников ГП “Ровненский облавтодор” за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог по статье 140 КУоАП.

При этом стоит отметить, что причинно-следственная связь между наличием выбоины и факту ДТП будет устанавливать суд при рассмотрении админматериалов, составленных на полицейского.

Следовательно, по факту публикации на одном из сайтов, а также на странице социальной сети “Facebook” ГП “Ровненский облавтодор”, где говорится об угрозах работникам полиции инициировать проверки законности действий отдельных работников Рокитнивского ОП, их профессиональной компетентности и соответствия занимаемым должностям сведения внесены в журнала Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях полиции области. По данному факту проводится проверка.

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ДТП, Авария, Полиция, Суд, МВД.
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