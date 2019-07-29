Украина отмечает День Сил специальных операций

Новости Украины: Сегодня в Украине отмечается День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Праздник учрежден для содействия дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи и ее готовности к защите Родины, согласно указу Президента от 26 июля 2016 года.

Вместе с тем, в тот же день Глава государства подписал Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Сил специальных операций ВСУ. Этим документом завершился процесс создания указанных войск, ведь он определил правовой статус и применение Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил для специальных операций по созданию благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мер в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.

Силы специальных операций - отдельный вид Вооруженных сил, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных, способных вести подрывную деятельность в тылу врага, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать или захватывать важных заложников.

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак поздравил военных по случаю Дня Сил специальных операций ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

“Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Сформированные в разгар российской агрессии Силы специальных операций успешно прошли непростой путь от становления до обретения необходимых боевых возможностей. Сегодня воины-спецназовцы по праву считаются представителями одной из самых современных компонентов Вооруженных Сил Украины, который способен эффективно выполнять широкий спектр специальных и боевых задач в любых условиях обстановки”, - говорится в поздравлении.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Силы специальных операций Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником.

"Уважаемые воины-спецназовцы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Сегодня Силы специальных операций не просто род войск, прежде всего это воины новой формации с особой философией, стилем жизни и условиями боевой деятельности. Отличительной чертой каждого из вас есть дух братства и преданности, отваги и смелости.

Президент отметил, что в силу специфики своей деятельности, военнослужащие-спецназовцы обычно являются малоизвестными для большинства граждан, но результаты их работы, в том числе и в тылу врага, говорят сами за себя.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также поздравил с профессиональным праздником бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и пожелал им военной удачи.

"От имени правительства и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины... Выражаю благодарность военнослужащим Сил специальных операций за мужество и героизм, проявленные в борьбе на востоке нашей страны! Желаю Вам крепкого здоровья и военной удачи!" - отметил Премьер.