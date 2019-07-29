Отец Гандзюк рассказал о встрече с Зеленским

Новости Украины: Отец Гандзюк назвал встречу с Зеленским обнадеживающей.

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и назвал эту встречу "обнадеживающей". Об этом сообщает BBC News Украина.

"..Поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу - она была обнадеживающей.

У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом думаю, что ему в этом направлении политической воли не недостает", - сказал Гандзюк.

Кроме того, он рассказал, что встречался также с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"...Мы встретились с Порошенко - по его инициативе... Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы вы их осудили, но мы считаем, что вы должны уволить их с должностей, они не должны руководить областью, и исключить из партии.

Петр Алексеевич не прислушался и они остались, а следствие начало тормозиться...", - отметил Гандзюк.

Напомним, ранее Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, попросил Президента Украины Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Нападение на Гандзюк произошел 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

В начале июня этого года суд вынес приговор обвиняемым в убийстве общественной активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.