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Вареники на любой вкус: на Львовщине установили национальный рекорд

Вареники на любой вкус: на Львовщине установили национальный рекорд
16:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: На Львовщине во время благотворительного Западноукраинского фестиваля "Куховарня RadoFest" установили национальный рекорд по количеству начинок для вареников.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

"Представители Национального реестра рекордов Украины и члены экспертной комиссии зафиксировали на фестивале "Куховарня RadoFest" вареники, сделанные с 50 различными начинками, что занесено в Книгу рекордов Украины", - говорится в сообщении.

Этими вскусняшками можно было полакомиться в зоне "Гоноровые хозяйки", где демонстрировали свое кулинарное искусство местные жительницы.

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Торговлю варениками организовали и в волонтерской зоне. Здесь также продавали украшения, изготовленные в патриотическом стиле, а заработанные средства в полном объеме планируется использовать на поддержку защитников Украины.

Также в рамках фестиваля презентовали локацию "Вышиванковая страна", где состоялся показ уникальных аутентичных вышиванок Радеховщины.

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Вареники, Рекорд, Фестиваль, Львов, Куховарня RadoFest.
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