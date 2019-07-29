Вареники на любой вкус: на Львовщине установили национальный рекорд

Новости Украины: На Львовщине во время благотворительного Западноукраинского фестиваля "Куховарня RadoFest" установили национальный рекорд по количеству начинок для вареников.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

"Представители Национального реестра рекордов Украины и члены экспертной комиссии зафиксировали на фестивале "Куховарня RadoFest" вареники, сделанные с 50 различными начинками, что занесено в Книгу рекордов Украины", - говорится в сообщении.

Этими вскусняшками можно было полакомиться в зоне "Гоноровые хозяйки", где демонстрировали свое кулинарное искусство местные жительницы.

Торговлю варениками организовали и в волонтерской зоне. Здесь также продавали украшения, изготовленные в патриотическом стиле, а заработанные средства в полном объеме планируется использовать на поддержку защитников Украины.

Также в рамках фестиваля презентовали локацию "Вышиванковая страна", где состоялся показ уникальных аутентичных вышиванок Радеховщины.