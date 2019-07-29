Первый член экипажа "Яны Капу" вернулся домой: собака Джесси уже в Украине

Новости Украины: Собака Джеси с буксира "Яны Капу" сегодня возвращена в Украину.

Собака Джеси с буксира ВМС Украины "Яны Капу", заблокированного Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сегодня возвращена в Украину.

Об этом координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов сообщил в Facebook.

По его словам, практически сразу после встречи с адвокатами моряки - члены экипажа буксира "Яны-Капу" попросили найти собаку и постараться вернуть домой.

Полозов отметил, что собаку искали несколько месяцев. "Несколько месяцев ушло на ее поиски и достижение договоренностей с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя", - добавил он.

По его словам, было непросто забрать собаку, "но просьбу моряков удалось выполнить".

В свою очередь представитель МКА "Правовой эксперт" Анастасия Георгиевская в Facebook написала, что собака Джесси - "25-й член команды военнопленных украинских моряков - дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы".

"Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтоб вернуть дочь полка (экипажа буксира "Яны Капу") домой. И вот оно случилось", - добавила она и разместила фотографию собаки.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

5 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.