День ангела Марины: значение имени и поздравления в прозе

Новости Украины: Существует форма имени Марина, ставшая самостоятельным именем. Это имя Мариника. Уменьшительно-ласкательные обращения Мара, Маша и Рина также являются самостоятельными именами.

Имя Марина происходит от латинского слова "маринус", означающего "морская". Употребляется как эпитет Венеры (Venus Marina). Марина – это женская форма старинного редкого имени Марин. Значение имени Марина полностью соответствует значению имени Пелагея, имеющему древнегреческое происхождение.

Марина очень восприимчива в разговоре, нетерпелива и импульсивна в делах. Во многом ей руководит ее повышенная возбудимость. В Марине сочетаются лед и пламень. Марина склонна к сильным разочарованиям и приступам отчаяния.

Себя Марина ставит очень высоко. Она, и правда, обладает шармом и магнетизмом, что позволяет ей легко манипулировать людьми. В общении это девушка ведет себя раскованно и смело, не забывая о чувстве собственного достоинства. ей очень важно, чтоб ее особе оказывали должное внимание. При этом она всегда чувствует себя несколько одинокой.

Себя Марина ставит очень высоко. Она, и правда, обладает шармом и магнетизмом, что позволяет ей легко манипулировать людьми. В общении это девушка ведет себя раскованно и смело, не забывая о чувстве собственного достоинства. ей очень важно, чтоб ее особе оказывали должное внимание. При этом она всегда чувствует себя несколько одинокой.

Судьба балует Марину. С детства она в центре внимания. В школе у нее масса поклонников, друзей и ухажеров. Во всех ситуациях Марина либо остается незаметной, либо обращает на себя внимание всех и каждого. Девушка с этим именем высоко ценит свою личную свободу и не терпит ограничений.

Марина щедро одарена воображением. Иногда она производит впечатление вечного ребенка, нуждающегося в охране. Сталкиваясь с жизненными трудностями, Марина замыкается в себе. Она может не сдержать своих обещаний или спасовать перед опасностью. Но в решающие моменты девушка все-таки подчиняет эмоции рассудку и начинает действовать обдуманно и расчетливо. Иногда на Марину нападает чувство одиночества и тоски, которое она не только не гонит, но и словно растит в себе.

Марина не видит своей жизни без сердечных переживаний и страданий. Она старается скрыть свои достоинства от постороннего взгляда, остается приветливой, но далекой от собеседника. Очень легко расстроить Марину, она с готовностью поддается меланхолии.

Интуиция у Марины развита очень сильно и помогает девушке находить новые источники интереса к жизни. Часто девушка с этим именем обитает в собственном мире предчувствий и знаков.

Марина мало опирается на свой интеллект. Она действует, не задумываясь, и часто совершает значительные ошибки. Кроме того, девушка часто забывает о многих важных для нее вещах.

Марина всегда находится в кругу поклонников. Она часто влюбляется, выбирая красивых и состоятельных мужчин. Подобно многим девушкам, Марина с нетерпением ждет своего единственного. Брак для нее символ спокойной и обеспеченной жизни. Муж должен уделять много внимания Марине, иначе отношения начнут разрушаться. Со своей стороны Марина никогда не сможет простить мужу измены.

Ради комплиментов и восхищения Марина способна создавать настоящие чудеса. если девушка ждет гостей, то можно не сомневаться, что она постарается удивить и поразить их необычными кулинарными кушаньями. Марина больше старается проявить себя как мать и жена, чем как работник. Она может интересоваться медициной или воспитанием. Однако успехи в делах ее не очень волнуют. Только при случае Марина может придать своей затее широкий размах.

Поздравления

Маришка, я от души тебя поздравляю и желаю широкого и глубокого моря счастья в твоей жизни, в котором по твоему желанию будут чередоваться дни штиля успеха и бури удачи. Пусть для тебя всегда сияет солнце и веет теплый нежный бриз, пусть твое сердце во всем находит вдохновение и постоянно излучает любовь.

Мариночка, сегодня только для тебя все добрые пожелания и приятные комплименты, сегодня только ты — королева бала и героиня чудесного праздника. Поздравляю тебя и хочу пожелать не упускать моменты радости, не оставлять своей мечты. Маришка, будь удивительно прекрасна и до безумства счастлива.

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Замечательная Маришка, поздравляю тебя от всего сердца. Милая, я тебе желаю прекрасного настроения и чудесного самочувствия, доброй сказки в жизни и великих побед, искренних людей на пути и большой удачи, отличного здоровья и стабильного благосостояния.

Я тебя от души поздравляю, дорогая Марина. Желаю тебе, чтобы в твоей душе никогда не погас яркий свет, чтобы в твоем сердце жила вечная любовь, чтобы твоя удача и везение были всегда при тебе, чтобы по жизни ты шла с вдохновением и искренним ощущением счастья.

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Поздравляю тебя, Мариночка. Пусть будет добрым каждый день, пусть с самого утра приходит счастье, пусть по вечерам душа поет и веселится, пусть каждую ночь радужный сон снится. Желаю тебе, дорогая, большой любви, удачи и везения.

Маринка-картинка, милая, хорошая, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы все, что ты ни делала, получалось отлично, чтобы все, чего бы ты ни желала, всегда появлялось в твоей жизни. Будь всегда такой же потрясающе красивой и невероятно интересной.

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Милая, прекрасная Марина, я хочу тебя поздравить и от души пожелать, чтобы жизнь твоя была ярким и веселым праздником, чтобы судьба вела тебя по тропам удачи к успеху, чтобы сердце хранило взаимную любовь, а душа разноцветными красками рисовала свои чудесные мечты.

Маришка, поздравляю тебя, радость моя. Желаю всегда быть яркой искоркой веселья, желаю никогда не сидеть без интересного и увлекательного дела и постоянно наполнять свою жизнь яркими событиями и чудесными идеями. Пусть все место в сердце занимает любовь, а душу пусть переполняет счастье!