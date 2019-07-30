Холодный атмосферный фронт гонит дожди в Украину: погода в конце июля

Новости Украины: После непродолжительной знойной жары в Украину возвращается прохладная погода с высокой вероятностью осадков.

Во вторник, 30 июля, на территории Украины ожидается дождливая погода и небольшое похолодание.

По данным Укргидрометцентра, в западных, местами в северных и центральных областях прогнозируются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20° тепла, на побережье морей до +23°; днем +24 +29°, в южной части и на Закарпатье +28.

В Киеве ночью местами, днем повсюду пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +18 +20°, днем +25 +27°.

Прогноз погоды на вторник, 30 июля, в городах Украины:

Ужгород – +30...+32, дождь, гроза

Львов – +26..+28, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +26...+28, дождь, гроза

Тернополь – +26...+28, дождь, гроза

Черновцы – +27...+29, дождь, гроза

Хмельницкий – +27...+29, дождь, гроза

Луцк – +26...+28, дождь, гроза

Ровно – +26...+28, дождь, гроза

Житомир – +26...+28, дождь, гроза

Винница – +27...+29, дождь, гроза

Одесса – +31...+33, дождь, гроза

Николаев – +30...+32, дождь, гроза

Херсон – +30...+32, дождь, гроза

Симферополь – +30...+32, дождь, гроза

Кропивницкий – +26...+28, дождь, гроза

Черкассы – +26...+28, дождь, гроза

Чернигов – +25...+27, дождь, гроза

Сумы – +25...+27, дождь, гроза

Полтава – +26...+28, дождь, гроза

Днепр – +27...+29, дождь, гроза

Запорожье – +30...+32, дождь, гроза

Донецк – +27...+29, дождь, гроза

Луганск – +26...+28, дождь, гроза

Харьков – +26...+28, дождь, гроза

Киев – +25...+27, дождь, гроза

Прогноз погоды на 30 июля

Со вторника, 30 июля, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет снижение температуры, дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"30 июля начнет распространяться более прохладный воздух. В северных областях и на Западе Украины, а также в Харьковской области температура воздуха снизится и составит +25...+28 градусов", - сообщила Диденко.

По ее словам, в южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара во вторник еще задержится - днем ожидается +29...+33 градуса.

"Однако уже и здесь 31 июля ожидается понижение температуры, за исключением юга. И уже 1 августа по всей Украине жары не будет - предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже 20 градусов", - рассказала Диденко.

По мнению синоптиков, август в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду.

По данным его синоптиков, август начнется дождями и достаточно сильными; 2 августа захватят они только западную часть страны, а 3-го накроют всю Украину, снизив температуру до +22—24 градусов. Как рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, в целом август ожидается теплее на 1,5—2 градуса, чем обычно бывает в этом месяце, однако большая часть теплых дней придется на первую половину месяца.