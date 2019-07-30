Скачать
Вторник, 30.07.2019
Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси
Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси
Холодный атмосферный фронт гонит дожди в Украину: погода в конце июля
Холодный атмосферный фронт гонит дожди в Украину: погода в конце июля
С Неймара сняли обвинения в изнасиловании
С Неймара сняли обвинения в изнасиловании
Приметы и обряды на 30 июля -День Марины и Лазаря
Приметы и обряды на 30 июля -День Марины и Лазаря

Холодный атмосферный фронт гонит дожди в Украину: погода в конце июля

Холодный атмосферный фронт гонит дожди в Украину: погода в конце июля
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: После непродолжительной знойной жары в Украину возвращается прохладная погода с высокой вероятностью осадков.

Во вторник, 30 июля, на территории Украины ожидается дождливая погода и небольшое похолодание.

По данным Укргидрометцентра, в западных, местами в северных и центральных областях прогнозируются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20° тепла, на побережье морей до +23°; днем +24 +29°, в южной части и на Закарпатье +28.

В Киеве ночью местами, днем повсюду пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +18 +20°, днем +25 +27°.

Прогноз погоды на вторник, 30 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +30...+32, дождь, гроза
  • Львов – +26..+28, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +26...+28, дождь, гроза
  • Тернополь – +26...+28, дождь, гроза
  • Черновцы – +27...+29, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +27...+29, дождь, гроза
  • Луцк – +26...+28, дождь, гроза
  • Ровно – +26...+28, дождь, гроза
  • Житомир – +26...+28, дождь, гроза
  • Винница – +27...+29, дождь, гроза
  • Одесса – +31...+33, дождь, гроза
  • Николаев – +30...+32, дождь, гроза
  • Херсон – +30...+32, дождь, гроза
  • Симферополь – +30...+32, дождь, гроза
  • Кропивницкий – +26...+28, дождь, гроза
  • Черкассы – +26...+28, дождь, гроза
  • Чернигов – +25...+27, дождь, гроза
  • Сумы – +25...+27, дождь, гроза
  • Полтава – +26...+28, дождь, гроза
  • Днепр – +27...+29, дождь, гроза
  • Запорожье – +30...+32, дождь, гроза
  • Донецк – +27...+29, дождь, гроза
  • Луганск – +26...+28, дождь, гроза
  • Харьков – +26...+28, дождь, гроза
  • Киев – +25...+27, дождь, гроза

Прогноз погоды на 30 июля

Со вторника, 30 июля, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет снижение температуры, дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"30 июля начнет распространяться более прохладный воздух. В северных областях и на Западе Украины, а также в Харьковской области температура воздуха снизится и составит +25...+28 градусов", - сообщила Диденко.

По ее словам, в южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара во вторник еще задержится - днем ожидается +29...+33 градуса.

"Однако уже и здесь 31 июля ожидается понижение температуры, за исключением юга. И уже 1 августа по всей Украине жары не будет - предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже 20 градусов", - рассказала Диденко.

По мнению синоптиков, август в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду.

По данным его синоптиков, август начнется дождями и достаточно сильными; 2 августа захватят они только западную часть страны, а 3-го накроют всю Украину, снизив температуру до +22—24 градусов. Как рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, в целом август ожидается теплее на 1,5—2 градуса, чем обычно бывает в этом месяце, однако большая часть теплых дней придется на первую половину месяца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Похолодание, Дождь, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
02 Ученые назвали способ, который поможет выспаться
03 Горбатюк ответил на обвинения Луценко
04 Гороскоп на завтра, 30 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Нервозность и тревога: продукты, которые вызывают негативные эмоции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК осталось принять один протокол с &quot;мокрой&quot; печатью
ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью
Противник на Донбассе три раза открывал огонь по позициям ВСУ
Противник на Донбассе три раза открывал огонь по позициям ВСУ
Курс валют НБУ на 30 июля: гривна ощутимо укрепляется
Курс валют НБУ на 30 июля: гривна ощутимо укрепляется
Рецепт дня: бургеры на гриле
Рецепт дня: бургеры на гриле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь