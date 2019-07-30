В РФ отреагировали на арест танкера "Nika Spirit" в Одесской области

Новости Украины: Генконсульство РФ в Одессе направило ноту МИД Украины по аресту Nika Spirit, российское посольство ждет публикации полного текста определения об аресте судна.

Посольство Российской Федерации в Украине ожидает публикацию полного текста определения Приморского районного суда г.Одессы об аресте российского танкера "Nika Spirit" (ранее - "Neyma"), после чего даст оценку доводам украинской стороны.

"Главный военный прокурор Украины А.Матиос опубликовал на своей странице в Фейсбуке копию постановления об аресте судна Nika Spirit. Как следует из документа, суд санкционировал применение меры пресечения в виде ареста имущества в отношении самого судна, а также имущества и документов, изъятых во время проведенного на борту обыска. Посольство продолжает следить за ситуацией, в частности ждет публикации полного текста определения, после чего станет возможным дать оценки доводам украинской стороны", - сообщили в посольстве РФ агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

В свою очередь, как проинформировали агентство в генеральном консульстве РФ в Одессе, Генконсульство направило ноту в украинский МИД относительно данной ситуации. "Но ответа нет", - сказали в дипучреждении.

Ранее в этот день главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Фейсбук сообщил, что суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ при проведении 25 июля в порту Измаил (Одесская обл.) обыска российского танкера "Nika Spirit" (ранее - "Neyma"), и наложил на него арест, как и на изъятые в ходе обысков документы.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!", - написал Матиос на своей странице в соцсети.

Как сообщалось, 25 июля следователи СБУ и военной прокуратуры задержали российский танкер "Neyma", который блокировал украинские военные корабли в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

По данным спецслужбы, 24 июля в порт Измаил (Одесская обл.) под флагом РФ зашел танкер "Nika Spirit". Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit.

Позже в СБУ сообщили, что следственные действия не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного российского танкера "Neyma", поэтому оснований для задержания моряков не было.

Все члены экипажа российского танкера вернулись в Краснодар.