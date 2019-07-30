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Дело ОАСК: Четырех судей вызвали в ГПУ

Дело ОАСК: Четырех судей вызвали в ГПУ
20:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: ГПУ вызывает на допрос Вовка и еще трех судей.

Судьи Окружного административного суда города Киева Павел Вовк, Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда города Одессы Иван Шепитко вызваны на 2 августа в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и проведения допроса.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"Судьи ОАСК П.Вовк, Е.Аблов, И.Шепитко и И.Погрибниченко вызваны в ГПУ для проведения процессуальных действий (вручение подозрения и допроса) на 2 августа 2019 года на 14.00", - написала Сарган.

Она также опубликовала скрины подозрений у себя на странице.

Как сообщалось, 26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления спецрасследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Суворовского райсуда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

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Следствие считает, что глава и некоторые судьи ОАСК организовали принятие заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины ради избежания обязательного квалификационного оценивания.

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подготовлено сообщение о подозрении руководству и четырем судьям Окружного админсуда Киева.

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ГПУ, Лариса Сарган, Павел Вовк, ОАСК, Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко, Иван Шепитко.
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