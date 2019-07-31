Именины (День Ангела) Степана: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Степан в переводе с древнегреческого "стефанос" означает "венок", "корона".

Церковнославянская форма, принятая в православии – Стефан. Это имя широко распространено в европе в формах Этьен, Эстебан, Иштван, Стивен. От имени Стефан (Степан) образовано женское имя Стефания, в русском языке звучащее как Степанида.

Степан отличается свой наблюдательностью. Он хороший организатор и очень реально смотрит на вещи. Мужчина покоряет всех своим волевым характером, оригинальным мышлением и вдумчивостью. Общение с ним вдохновляет на совершение поступков.

Степан обладает сильным и незаурядным характером. У него сильно развито чувство собственного достоинства. Мужчина абсолютно уверен в своих выдающихся способностях. При этом это очень добрый человек. Он не злопамятен, не стремится полностью контролировать близких, умеет платить преданностью за терпение с их стороны.

Психика Степана достаточно устойчива. его очень сложно как вывести из себя, так и раскачать на какие–либо решительные действия. Степан неохотно воспринимает новое, не приемлет ломки устоявшихся привычек.

Мужчина с именем Степан наделен умом практического склада и отличной памятью. Степан неизменно спокоен. В его жизни не бывает бурных страстей, со всеми без исключения людьми он общается прохладно.

В женщинах Степан ценит неприступность, ему интересно завоевывать женщин. Флирт для Степы имеет большое значение. В отношениях этот мужчина всегда старается внести нечто новое.

Смысл жизни для Степана – в общении. Это способный на выдумки человек, наделенный отличным чувством юмора, которое помогает ему в сложные жизненные минуты. Все, что этому мужчине известно о флирте и близости, в большей мере формируется литературой и фильмами. Кроме того, Степан – большой любитель поговорить на откровенные темы с друзьями. Степан чувствует себя как рыба в воде в женском обществе, хотя у него есть целая куча друзей и среди мужчин. Степаны всегда со всеми на короткой ноге, обид не помнят, но вот для красного словца могут и выболтать чью-то тайну или секрет.

Степан не склонен менять выбранную профессию. Занятие себе он, как правило, выбирает один раз в жизни и достигает в нем значительных карьерных высот. С годами Степан становится настоящим мастером в своей области. Этот мужчина предпочитает иметь дело с деревом или металлом, но избегает профессий, где требуется общаться с людьми. Из такого мужчины может выйти хороший художник, модельер или архитектор. Степан предпочитает свободные профессии. ему нравится открывать для себя и для всего мира что-то совершенно новое и необычное.

Поздравления

День ангела сегодня твой, Степан,

Прими от всей души поздравленья,

Характер твой, конечно же, без изъян,

Ты даришь всем отличное настроение.

Дай Бог тебе удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть все задуманное непременно свершится.

Добрый ангел коснулся крылом тебя,

И с именинами тихонечко поздравил,

И мы тебе желаем счастья, радости, тепла,

Придерживайся, Степан, жизненных правил.

Пускай удача рядышком шагает,

Пускай друзья надежные тебя окружают,

Пускай в душе всегда поет весна,

Будь уверенным в себе всегда.

Сегодня праздник светлый и красивый,

Наш Степан отмечает именины,

Мы шлем тебе пламенный привет,

Ты отличный парень, это не секрет.

Искренне желаем радости и счастья,

Пусть тебя минуют все ненастья,

Пускай задуманное сбудется,

Пусть все плохое позабудется.

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,

Пусть жизнь покажется малиной.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть все задуманное свершится,

С именинами тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

Твой день ангела, Степан,

Наконец случился!

если ты сегодня пьян –

Что ж, развеселился!

Пусть никто не упрекнет,

Отмечай, как надо,

Счастье в жизни точно ждет,

И любовь – в награду!

С именинами, Степа, тебя поздравляю!

Не просто твое имя, Степан – "диадема":

Очень много оно, может быть, означает,

Но одно несомненно, что ты – драгоценен!

Я тебе пожелать хочу, Степа, сегодня,

Юморной и подвижный родной человечек,

Быть уверенным, сильным, душою свободным,

И чтоб счастье твое было истинным, вечным!