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Глава ГПСУ встретился с родственниками пограничников, пропавших без вести на Донбассе

Глава ГПСУ встретился с родственниками пограничников, пропавших без вести на Донбассе
00:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины: На сегодняшний день пятеро пограничников числятся пропавшими без вести из-за войны на Донбассе.

На сегодняшний день пятеро пограничников числятся пропавшими без вести с 2014 года из-за войны на Донбассе.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, сегодня, 31 июля, в Киеве председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко встретился с родителями и родными пограничников, которые, защищая Украину, пропали без вести во время боевых действий на востоке страны.

В этой связи отмечается, что на сегодняшний день 5 военнослужащих пограничного ведомства считаются пропавшими без вести, в частности, это - солдаты Сергей Мелешко, Александр Савченко, Александр Овчарик, старший солдат Дмитрий Ушкалов и младший сержант Александр Топал.

"Все они 6 августа 2014 года, двигаясь в составе сводной колонны Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, попали под плотный артиллерийско-минометный обстрел в районе населенного пункта Дьяково Луганской области", - говорится в сообщении.

Дейнеко заявил, что в пограничном ведомстве не могут утверждать, погибли эти пограничники или нет. "Среди прочего проверяется информация об их возможном пребывании в плену", - добавил председатель Госпогранслужбы.

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Также сказано, что относительно этих украинских пограничников поступает различная информация, которая проверяется. "Однако в настоящее время четкой информации о месте нахождения ребят нет, в том числе и от других структур в государстве, которые занимаются активными поисками пропавших", - говорится в сообщении.

"Следует учитывать, что поиски усложняет ситуация с местом, где в последний раз видели ребят, ведь сейчас оно находится под оккупацией", - сказано в сообщении.

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Донбасс, ГПСУ, Сергей Дейнеко.
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