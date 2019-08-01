Скачать
Четверг, 01.08.2019
Итоги 31 июля: Зеленский в Черкассах, заседание ТКГ, Филарет и УПЦ КП
Итоги 31 июля: Зеленский в Черкассах, заседание ТКГ, Филарет и УПЦ КП
Горящая Сибирь: США предлагают России помощь
Горящая Сибирь: США предлагают России помощь
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Приметы и обряды на 1 июля - Макринин день
Приметы и обряды на 1 июля - Макринин день

Три Спаса в августе 2019 года: когда и как праздновать

Смотрите фото (4)
Три Спаса в августе 2019 года: когда и как праздновать
08:35 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины: Последний месяц лета будет богатым на праздники. Так, в августе православные христиане будут отмечать один из главных религиозных праздников – Преображение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа.

950 лет назад князь Андрей Боголюбский учредил празднование трех великих Спасов - Медового, Яблочного и Орехового. С тех пор каждый год православные отмечают эти праздники.

Яблочки на столе, в банке - медок, тут же свежий хлеб, пышущие жаром пирожки, лесные орешки... Все это - не что иное, как символы прекрасных Спасов. Праздники Спаса особенные, ведь и названы они в честь Спасителя нашего, Иисуса Христа.

Медовый Спас (14 августа) - первый Спас

В христианстве Медовый Спас именуется праздником Животворящего Креста Господня. Много веков назад, в летнюю августовскую жару, в Константинополе люди толпами гибли от болезней. Дабы исцелить народ, из собора выносили частицу креста, на котором был распят Иисус, и проносили по городу. Отсюда и пошло название.

Но в миру Спас называют именно Медовым: пчеловоды как раз начинают сбор медового урожая. Непременно несут его в церковь - освятить. Вечером этого дня в деревнях и селах на пасеку обязательно заглядывали ребятишки - медку поесть. Говорили, что "на Первый Спас и нищий медку попробует". Так и было. Всех привечали в этот день. Хозяюшки пекли медовые пряники, плюшки, пирожки, затевали блины с медом.

Так как праздник совпадал с началом Успенского поста, то и угощения предпочитали постные. Например, делали постную медовую коврижку.

Яблочный Спас (19 августа) - второй Спас

Проводы лета всегда начинались со дня празднования Яблочного Спаса. Ночи становились холоднее, тепло уходило. Появлялись первые яблочки, и какими же сладкими они были! Возможно, вкус их был сладок еще и оттого, что до этого дня православные яблок не ели. Зато в этот день собирали наливной урожай, несли в церковь освятить и только потом разговлялись.

Матери, потерявшие своих деток, приносили яблоки на их могилки. Считалось, что если до Яблочного Спаса мать не попробует яблочка, тогда дитя ее на том свете в этот день будет есть райские яблочки. Юных девиц можно было увидеть около яблонь. Прислонятся к ним и стоят, о чем-то нашептывают. А все потому, что согласно древнему поверью, в этот день можно было попросить у яблони красоты и долгой молодости.

Хозяйки начинают варить яблочное варенье, пастилу, компоты. А останется несколько плодов - обязательно запекут их.

А что же значит этот праздник в христианстве? 19 августа празднуется великое Преображение Господне. Иисус Христос с тремя своими учениками в этот день взошел на гору Фавор и преобразился там - весь засиял, одежды его стали белыми, около него появились пророки. Преображение было свидетельством Божьего чуда и силы его.

Ореховый Спас (29 августа) - третий Спас

К празднованию Орехового Спаса поспевают лесные орешки. Их так же, как и мед с яблоками, принято относить в храм для освящения. Особенно бойко в этот день у наших предков шла торговля полотнами и тканями, что вполне объяснимо - второе название праздника "Спас на полотне".

Дано оно было в честь празднования перенесения Нерукотворного образа Господня в Константинополь. На столах в день Орехового Спаса лежало много хлеба, ведь как раз заканчивалась уборка зерна. Оставить недоеденной корочку или, не дай Бог, обронить хлебную крошку со стола считалось в этот день страшным грехом. К хлебу относились свято, почитали его особо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Август, Медовый Спас, Яблочный Спас, Ореховый Спас, Праздники, Август 2019, Праздники в августе, Три Спаса в августе 2019 года, Три Спаса в августе, Когда Спас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
02 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
03 В МВД на улицах городов обещают более 2 тыс патрульных Нацгвардии
04 На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
05 Сайдик: Перемирие принесло значительные результаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Киберполиция расширит штат сотрудников
Киберполиция расширит штат сотрудников
Генсек НАТО посетит Грузию в начале октября
Генсек НАТО посетит Грузию в начале октября
Ракетные пуски КНДР: три страны запросили закрытое заседание Совбеза ООН
Ракетные пуски КНДР: три страны запросили закрытое заседание Совбеза ООН
Красное вино обладает полезными свойствами для диабетиков
Красное вино обладает полезными свойствами для диабетиков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь