Три Спаса в августе 2019 года: когда и как праздновать

Новости Украины: Последний месяц лета будет богатым на праздники. Так, в августе православные христиане будут отмечать один из главных религиозных праздников – Преображение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа.

950 лет назад князь Андрей Боголюбский учредил празднование трех великих Спасов - Медового, Яблочного и Орехового. С тех пор каждый год православные отмечают эти праздники.

Яблочки на столе, в банке - медок, тут же свежий хлеб, пышущие жаром пирожки, лесные орешки... Все это - не что иное, как символы прекрасных Спасов. Праздники Спаса особенные, ведь и названы они в честь Спасителя нашего, Иисуса Христа.

Медовый Спас (14 августа) - первый Спас

В христианстве Медовый Спас именуется праздником Животворящего Креста Господня. Много веков назад, в летнюю августовскую жару, в Константинополе люди толпами гибли от болезней. Дабы исцелить народ, из собора выносили частицу креста, на котором был распят Иисус, и проносили по городу. Отсюда и пошло название.

Но в миру Спас называют именно Медовым: пчеловоды как раз начинают сбор медового урожая. Непременно несут его в церковь - освятить. Вечером этого дня в деревнях и селах на пасеку обязательно заглядывали ребятишки - медку поесть. Говорили, что "на Первый Спас и нищий медку попробует". Так и было. Всех привечали в этот день. Хозяюшки пекли медовые пряники, плюшки, пирожки, затевали блины с медом.

Так как праздник совпадал с началом Успенского поста, то и угощения предпочитали постные. Например, делали постную медовую коврижку.

Яблочный Спас (19 августа) - второй Спас

Проводы лета всегда начинались со дня празднования Яблочного Спаса. Ночи становились холоднее, тепло уходило. Появлялись первые яблочки, и какими же сладкими они были! Возможно, вкус их был сладок еще и оттого, что до этого дня православные яблок не ели. Зато в этот день собирали наливной урожай, несли в церковь освятить и только потом разговлялись.

Матери, потерявшие своих деток, приносили яблоки на их могилки. Считалось, что если до Яблочного Спаса мать не попробует яблочка, тогда дитя ее на том свете в этот день будет есть райские яблочки. Юных девиц можно было увидеть около яблонь. Прислонятся к ним и стоят, о чем-то нашептывают. А все потому, что согласно древнему поверью, в этот день можно было попросить у яблони красоты и долгой молодости.

Хозяйки начинают варить яблочное варенье, пастилу, компоты. А останется несколько плодов - обязательно запекут их.

А что же значит этот праздник в христианстве? 19 августа празднуется великое Преображение Господне. Иисус Христос с тремя своими учениками в этот день взошел на гору Фавор и преобразился там - весь засиял, одежды его стали белыми, около него появились пророки. Преображение было свидетельством Божьего чуда и силы его.

Ореховый Спас (29 августа) - третий Спас

К празднованию Орехового Спаса поспевают лесные орешки. Их так же, как и мед с яблоками, принято относить в храм для освящения. Особенно бойко в этот день у наших предков шла торговля полотнами и тканями, что вполне объяснимо - второе название праздника "Спас на полотне".

Дано оно было в честь празднования перенесения Нерукотворного образа Господня в Константинополь. На столах в день Орехового Спаса лежало много хлеба, ведь как раз заканчивалась уборка зерна. Оставить недоеденной корочку или, не дай Бог, обронить хлебную крошку со стола считалось в этот день страшным грехом. К хлебу относились свято, почитали его особо.