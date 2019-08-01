Звездопад Персеиды 2019 Украина: когда и где смотреть

Новости Украины: В августе ожидается один из самых мощных потоков 2019 года.

Звездопады — не только красивое астрономическое явление, но и важное событие с точки зрения астрологии.

На падающую звезду можно загадать желание. В августе 2019 года оно имеет все шансы исполниться, потому что речь идет о потоке под названием Персеиды. В древности люди полагали, что он обладает большой силой.

Особенности звездопада в августе 2019 года

Эксперты отмечают, что Персеиды будут активными практически весь август — начиная с первых чисел и вплоть до 20 августа, когда вспышки метеоров почти исчезнут и станут крайне редкими.

Пик Персеид придется на ночь с 12 на 13 августа. Ожидается около 120 метеоров в час, или 2 в минуту, что довольно много. Если учесть, что яркость падающих звезд будет высокой, нас ожидает красивое зрелище. Яркость зависит от скорости частиц и от их происхождения. В данном случае речь идет о комете Сфифта-Туттля, через пояс обломков которой Земля пролетает каждый год в это время.

Радиант потока находится в созвездии Персея, от которого Персеиды и взяли свое имя. Начинать любоваться ими стоит где-то с 10 часов вечера. Лучше всего звездопад видно в районе двух часов ночи и до четырех утра.

Астрологический смысл Персеид

С древности астрономы и астрологи считали, что этот звездопад обладает огромной силой из-за своей интенсивности. Астрологи и сейчас полагают, что Персеиды связаны с любовной удачей, с романтикой, семьей. Лучше всего загадать желание, касающееся именно этих сфер жизни.

Персеиды приносят нам любовь, удачу, яркие эмоции. Этот звездопад никак не связан с финансовой составляющей, хотя имеет отношение к творческому началу, поэтому в пиковой фазе люди креативных профессий могут преуспеть в своем любимом деле. Любовь к работе — это тоже любовь, так что можно при виде падающих звезд загадать желание, связанное с достижением каких-то целей в профессии.

Любой звездопад априори красив, но Персеиды — одно из самых ярких явлений. В августе нас ждет прекрасное световое представление, которое не прекращается тысячи, а может, и миллионы лет. Узнайте о том, какие еще звездопады нас ждут в 2019 году, чтобы не пропустить ни один из них.