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Астрологи определили 5 самых опасных дней в августе 2019 года

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Астрологи определили 5 самых опасных дней в августе 2019 года
09:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Каким бы опасным ни был тот или иной день, невзгоды могут обойти вас стороной, если ваша энергетика сильна.

О неблагоприятных днях важно узнать заранее, чтобы подготовиться к ним и избежать неприятностей. Астрологи рассказали, какие дни в августе можно считать самыми опасными.

Обойти стороной проблемы вам поможет энергетическая чистка. Существует три необычных способа улучшать свою энергетику ежедневно. 

1 августа — опасное Новолуние

Первый день месяца — один из самых неблагоприятных. Новолуние пройдет под эгидой Льва. Это означает наличие серьезного энергетического диссонанса, который может породить множество проблем в разных сферах жизни. Добавит негатива соединение Луны и Марса. Красная планета — источник опасности, негатива, эгоизма и агрессии. Люди под таким мощным влиянием станут очень непредсказуемыми.

В этот день астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют тщательно контролировать эмоции и избегать конфликтов. От каждого из нас потребуется доля самостоятельности и самодостаточности. Полагаться на помощь окружающих не стоит.

8 августа — день финансовых проблем

В этот день основной диссонанс привнесет растущая Луна в Скорпионе. Стихия Воды и динамичная Луна находятся в дисгармонии, поэтому важные дела могут срываться из-за мелочей. В работе и бизнесе это абсолютно недопустимо. Помимо этого, важно помнить о тригоне Луны и Меркурия. Данный аспект негативно влияет на финансовые дела и деловые проекты.

Заговоры и шепотки на удачу помогут справиться с неприятностями и успокоиться. Астрологи настоятельно рекомендуют не тратить в этот день деньги, особенно на то, что не имеет важности. Этот день станет апогеем обмана и мелочности.

12 августа — начало ретроградного Урана

12 числа планета озарений и интуиции начнет обратное движение. Это значит, что шестое чувство у большинства людей временно притупится. Энергия планеты перевернет сознание людей, преобразит их мировоззрение. В этот день важное значение будут иметь разнообразные случайности. Предусмотрительность станет необходимым элементом стабильности.

Интеллектуальный потенциал многих людей снизится, из-за чего принимать решения станет сложнее. Риск допустить ошибку будет выше, потому что ретроградный Уран заставляет людей выбирать самые простые, но неправильные варианты. Каждый, кто сможет справиться с любовью к легкой наживе, удержится на плаву.

21 августа — день проблем в любви и отношениях

21 числа Венера, покровительница любви и отношений, перейдет в Знак Девы, из-за чего ослабнет и будет приносить людям значительно меньше удачи в этой сфере. Неудачи могут начаться еще и из-за того, что Венера окажется в двойном аспекте с Луной и Сатурном. Это послужит началом большого диссонанса между звездами и планетами.

Назначать свидания на этот день не стоит, равно как и искать вторую половинку, знакомиться, флиртовать. Даже в социальных сетях и на сайтах знакомств лучше временно приостановить активность. Исход знакомства может оказаться крайне неудачным.

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31 августа — день эмоциональной опустошенности

Конец лета сам по себе вызывает грусть, а 31 августа негативные эмоции могут взять верх из-за диссонанса растущей Луны и Девы. Первый день после второго августовского Новолуния окажется очень неблагоприятным, потому что у людей могут появиться негативные мысли, новые страхи, комплексы. Подольет масла в огонь аспект Луны с Плутоном, который вызовет ощущение усталости.

В такие периоды обостряется стремление к уединению, просыпаются старые обиды. Одно хорошо — это будет суббота, то есть выходной для большинства людей. Можно будет остаться наедине со своими мыслями, расслабиться и отдохнуть.

Чтобы все получалось и в благоприятные, и в негативные дни, нужно верить в себя и чаще находиться среди позитивных людей. Короткие заговоры на успех помогут сохранить удачу в любой непонятной ситуации.

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Отношения, Финансы, Август, Любовь, Опасность, Астрология, Новолуние, Август 2019, Опасные дни в августе, Опасные дни.
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