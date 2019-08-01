Заботьтесь об информационной гигиене: Супрун дала советы нардепам нового созыва

Новости Украины: Ульяна Супрун советует будущим депутатам иметь "здоровую упертость".

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала народным депутатам Верховной Рады IХ созыва избегать популизма и не позволять манипулировать собой.

Об этом она написала в Facebook.

"Вторая часть советов для народных избранников Верховной Рады Украины IХ созыва также касается здоровья. Но именно здоровье институции, в которой они будут работать, и всей Украины в целом. Народный депутат Украины даёт присягу народу Украины. Не лидеру партии или председателю фракции. Поэтому не позволяйте манипулировать собой по этому поводу. Будьте субъектом, а не объектом. Разберитесь, кто конкретно за что отвечает. Не будьте популистами, которые просто спешат первыми обвинить кого-то во всех мировых проблемах. Изучите полномочия и процедуры ключевых государственных органов. Не устраивайте спам с письмами на всех подряд по той или иной проблеме. Это неуважение ко времени людей и трата средств налогоплательщиков ", - написала Супрун.

Также она посоветовала постоянно исследовать ту сферу, в которой депутаты видят свою работу в парламенте, прислушиваться к экспертной и общественной мысли и обязательно заботиться об информационной гигиене.

"Ездите в больницы, школы, университеты, на предприятия и говорите с конечными бенефициарами изменений. Но не становитесь заложником личных впечатлений или историй отдельно взятых людей или групп. То что "мы так всегда делали", не означает, что так делать правильно. Обязательно всегда делайте факт-чекинг. Очень осторожно относитесь к информации, которую используете. Проверяйте источники и не спешите с публичными заявлениями, не изучив достаточного количества информации. Заботьтесь об информационной гигиене, но не работайте с недобросовестными СМИ. Помните, что российские "медиа"- это не СМИ, а средства пропаганды Кремля", - написала Супрун.

Она призвала народных избранников признавать свои ошибки, пройти курсы дебатов и аргументации и иметь здоровое упрямство в отношении основополагающих ценностей.

Кроме того, она подчеркнула необходимость партнерства Верховной Рады и правительства.

"Поддерживайте государственные институты. Заботьтесь об укреплении их способности и эффективности. Без этого не будет кому имплементировать даже самые лучшие законы. ... Будьте партнером и поддержкой членов правительства, помогайте воплощать системные изменения и тушить "пожары", которые обязательно будут возникать", - написала Супрун.