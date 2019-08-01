Скачать
Четверг, 01.08.2019
Герус: Новый Кабмин будет сформирован в первые дни работы парламента
Герус: Новый Кабмин будет сформирован в первые дни работы парламента
Кличко обратился в НАБУ в связи с заявлениями Богдана
Кличко обратился в НАБУ в связи с заявлениями Богдана
Букмекеры дали прогноз на матч Заря - Будучность
Прогноз на матч Заря - Будучность
Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото
Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото

Заботьтесь об информационной гигиене: Супрун дала советы нардепам нового созыва

Заботьтесь об информационной гигиене: Супрун дала советы нардепам нового созыва
11:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Ульяна Супрун советует будущим депутатам иметь "здоровую упертость".

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала народным депутатам Верховной Рады IХ созыва избегать популизма и не позволять манипулировать собой.

Об этом она написала в Facebook.

"Вторая часть советов для народных избранников Верховной Рады Украины IХ созыва также касается здоровья. Но именно здоровье институции, в которой они будут работать, и всей Украины в целом. Народный депутат Украины даёт присягу народу Украины. Не лидеру партии или председателю фракции. Поэтому не позволяйте манипулировать собой по этому поводу. Будьте субъектом, а не объектом. Разберитесь, кто конкретно за что отвечает. Не будьте популистами, которые просто спешат первыми обвинить кого-то во всех мировых проблемах. Изучите полномочия и процедуры ключевых государственных органов. Не устраивайте спам с письмами на всех подряд по той или иной проблеме. Это неуважение ко времени людей и трата средств налогоплательщиков ", - написала Супрун.

Также она посоветовала постоянно исследовать ту сферу, в которой депутаты видят свою работу в парламенте, прислушиваться к экспертной и общественной мысли и обязательно заботиться об информационной гигиене.

"Ездите в больницы, школы, университеты, на предприятия и говорите с конечными бенефициарами изменений. Но не становитесь заложником личных впечатлений или историй отдельно взятых людей или групп. То что "мы так всегда делали", не означает, что так делать правильно. Обязательно всегда делайте факт-чекинг. Очень осторожно относитесь к информации, которую используете. Проверяйте источники и не спешите с публичными заявлениями, не изучив достаточного количества информации. Заботьтесь об информационной гигиене, но не работайте с недобросовестными СМИ. Помните, что российские "медиа"- это не СМИ, а средства пропаганды Кремля", - написала Супрун.

Она призвала народных избранников признавать свои ошибки, пройти курсы дебатов и аргументации и иметь здоровое упрямство в отношении основополагающих ценностей.

Герус: Новый Кабмин будет сформирован в первые дни работы парламента

Кроме того, она подчеркнула необходимость партнерства Верховной Рады и правительства.

"Поддерживайте государственные институты. Заботьтесь об укреплении их способности и эффективности. Без этого не будет кому имплементировать даже самые лучшие законы. ... Будьте партнером и поддержкой членов правительства, помогайте воплощать системные изменения и тушить "пожары", которые обязательно будут возникать", - написала Супрун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Минздрав, Ульяна Супрун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
02 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
04 На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
05 В МВД на улицах городов обещают более 2 тыс патрульных Нацгвардии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украину пришло резкое похолодание: погода в начале августа
В Украину пришло резкое похолодание: погода в начале августа
В Украине вступили в силу пошлины на большинство товаров из России
В Украине вступили в силу пошлины на товары из России
Ляшко предложил Кличко объединиться
Ляшко предложил Кличко объединиться
Рецепт дня: печеночный торт
Рецепт дня: печеночный торт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь